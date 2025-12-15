Διακοπές νερού τη Δευτέρα (15/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Περιοχή
Ημερομηνία
Τύπος
Σημείο
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
15/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Αγίων Πάντων & Εδέσσης
Αθήνα (Σεπόλια)
15/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Τριανταφυλλόπουλου & Χατζηαποστόλου
Γλυφάδα (Τερψιθέα)
15/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Αγίου Νεκταρίου & Δωρίδος
Ηλιούπολη
15/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Κονίτσης & Λυκούργου
Ηλιούπολη
15/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Ακομινάτου & Τσακάλωφ
Πετρούπολη
15/12/2025
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης
Υψηλάντου & Ανατολικής Ρωμυλίας
