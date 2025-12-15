Τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι: Ναυαγοσώστες ξυπόλητοι έτρεχαν να βοηθήσουν τα θύματα

Με τη διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στη διάσημη παραλία Μπόντι της Αυστραλίας να έχει ξεκινήσει, άνθρωποι που έσπευσαν να βοηθήσουν περιγράφουν τα όσα είδαν.

Πατέρας και γιος αιματοκύλισαν την παραλία σκοτώνοντας 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40, σε ένα τρομοκρατικό αμόκ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της εβραϊκής Χανουκά, δίπλα στη θάλασσα.

Μεταξύ των θυμάτων ένα 10χρονο κορίτσι, ενώ άλλα 4 παιδιά νοσηλεύονται τραυματισμένα στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν επίσης «αρκετούς» εκρηκτικούς μηχανισμούς στην παραλία, που πιστεύεται ότι συνδέονται με τον νεκρό ένοπλο, τον 50χρονο πατέρα, ενώ ο 24χρονος γιος του, Naveed Akram, 24 ετών, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσκομείο.

Ο βετεράνος ναυαγοσώστης της παραλίας, Τζάκσον Ντούλαν, μοιράστηκε μια ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι αυτός και οι συνάδελφοί του έσπευσαν στο σημείο για να σώσουν τα θύματα των πυροβολισμών. Δίπλα σε μια φωτογραφία του να τρέχει στους δρόμους του Bondi με τη στολή του ναυαγοσώστη, ο Ντούλαν ευχαρίστησε όσους ανταποκρίθηκαν στη φρίκη.

Στα stories του στο Instagram, ο Τζάκσον έγραψε: «Εκτιμήστε τα μηνύματα. Είμαι ασφαλής, όλοι οι ναυαγοσώστες είναι ασφαλείς. Άφωνος... Μπράβο σε όλους όσους συμμετείχαν στη βοήθεια».

Ο Andy Reid, συνάδελφος σταρ του Bondi Rescue, έγραψε στο Instagram: «7 μ.μ. χθες στο Bondi - Ναυαγοσώστης: Ο Jacko @jacksondoolan τρέχει από την Tamarama με ιατρικό εξοπλισμό για να υποστηρίξει ναυαγοσώστες, Clubbies, Police, Ambos και άλλους καθημερινούς ήρωες που προσπάθησαν να σώσουν ανθρώπους κατά τη διάρκεια της χθεσινής φρικτής επίθεσης.

«Δεν μπορώ καν να αρχίσω να φαντάζομαι τι έπρεπε να δείτε και να αντιμετωπίσετε όλοι, αλλά είστε όλοι οι πιο απίστευτοι άνθρωποι. Είμαι ευγνώμων που ζούμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχετε για να δείξετε ότι η καλοσύνη θα νικάει πάντα το κακό. Ευχαριστώ."

Ο Clin επίσης του Bondi Rescu, Clin, έγραψε από την πλευρά του: «Η διάσωση κολυμβητών ΔΕΝ είναι ηρωική. Η οδήγηση ενός τζετ σκι σε θαλασσοταραχή ΔΕΝ είναι ηρωική. Η ανάνηψη στην άμμο ΔΕΝ είναι ηρωική, ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ.

«ΤΟ ΝΑ ΤΡΈΧΕΙΣ ΞΥΠΌΛΗΤΟΣ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΆ ΠΥΡΆ ΜΕ ΚΙΤ ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΗΡΩΙΚΌ. Οι συνάδελφοί μου ναυαγοσώστες ήταν οι απόλυτοι πρώτοι στη σκηνή, κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν σε μια κατάσταση που θα μπορούσε πολύ εύκολα να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους.

«Δεν μπορώ να αρχίσω να καταλαβαίνω τι περνούν οι οικογένειες που επλήγησαν και στέλνω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου σε όλες. Αυτό που δεν μπορώ να προσπεράσω είναι η απίστευτη δουλειά που κάνει το προσωπικό του LIFEGUARD στην πιο τρελή παραλία του κόσμου, μέρα με τη μέρα, χωρίς δισταγμό, χωρίς εγωισμό και χωρίς προσδοκίες». Είμαι περήφανος που είμαι ναυαγοσώστης και είναι τιμή μου να αποκαλώ αυτούς τους ήρωες φίλους μου. Η φωτογραφία είναι ο Τζάκσον να κάνει σπριντ από την Ταμαράμα για να βοηθήσει. Ας μείνουμε ενωμένοι, ας φροντίσουμε ο ένας τον άλλον, ας ζήσουμε τη ζωή στο έπακρο και ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον».

