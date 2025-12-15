Αυστραλία: Ποια ήταν τα θύματα του μακελειού - Η 10χρονη Ματίλντα και ο επιζών του Ολοκαυτώματος

Ένας επιζών του Ολοκαυτώματος, ένας ραβίνος γεννημένος στο Λονδίνο και ένα 10χρονο κορίτσι είναι μεταξύ των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάϊ της Αυστραλίας. Στην τελευταία ενημέρωση που έγινε σήμερα το πρωί (15/12), ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, επιβεβαίωσε ότι 16 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους φερόμενους ως δράστες, σκοτώθηκαν, ενώ 42 τραυματίες από τους πυροβολισμούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Όσοι πέθαναν δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα, αλλά η αστυνομία πιστεύει ότι οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 10 και 87 ετών, είπε. Εδώ είναι τα θύματα που έχουν κατονομαστεί μέχρι στιγμής.

Ματίλντα

Η Ματίλντα, 10 ετών είναι το νεότερο θύμα της ένοπλης επίθεσης στην παραλία. Η θεία της, Λίνα, έδωσε άδεια στον Guardian της Αυστραλίας να δημοσιεύσει το μικρό της όνομα και φωτογραφίες που είχε εγκρίνει η μητέρα της. «Μια μεγάλη τραγωδία συνέβη στην οικογένειά μου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η αγαπημένη μου ανιψιά Ματίλντα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι. Δεν ξέρω πώς επιβιώνουμε από τέτοια θλίψη».

Η Ματίλντα μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Σίδνεϊ την Κυριακή το βράδυ, όπου αργότερα πέθανε. Ήταν πρώην μαθήτρια του ρωσικού σχολείου Harmony του Σίδνεϊ, το οποίο δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπηρό που έμαθε για τον θάνατό της». «Η μνήμη της θα μείνει στις καρδιές μας και τιμάμε τη ζωή της και τον χρόνο που πέρασε ως μέλος της σχολικής μας οικογένειας», ανακοίνωσε το σχολείο. Η καθηγήτριά της ξένων γλωσσών, Ιρίνα Γκούντχιου, την περιέγραψε ως ένα «λαμπερό, χαρούμενο και ζωηρό παιδί που έφερνε φως σε όλους γύρω της».

Πίτερ Μίγκερ

Ο Πίτερ Μίγκερ, επίσης γνωστός ως Marzo, πέθανε στο Mποντάϊ την Κυριακή. Ήταν εθελοντής για πολύ καιρό στο κλαμπ ράγκμπι Randwick που επιβεβαίωσε τον θάνατό του με ανακοίνωση τη Δευτέρα. Εργαζόταν ως ανεξάρτητος φωτογράφος στην εκδήλωση Chanukah By the Sea και περιέγραψε τον θάνατό του ως «απλώς μια καταστροφική περίπτωση βρίσκονταν στο λάθος μέρος και τη λάθος στιγμή».

Ανέφερε ότι ο Μίγκερ ήταν «πολύ αγαπημένη προσωπικότητα και απόλυτος θρύλος στην ομάδα μας» και «μία από τις προσωπικότητες καρδιάς και ψυχής του Randwick Rugby». Διετέλεσε προπονητής πρώτης κατηγορίας στην ομάδα για το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας και προηγουμένως ήταν ένας πολύ σεβαστός διαιτητής.

«Στην επαγγελματική του ζωή, ο Πίτερ υπηρέτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και συνταξιοδοτήθηκε ως Λοχίας, όπου έχαιρε τεράστιου σεβασμού από τους συναδέλφους του στην αστυνομία», αναφέρει η δήλωση.

Έλι Σλάνγκερ

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, 41 ετών, γεννημένος στο Λονδίνο, ήταν το πρώτο θύμα που κατονομάστηκε. Το Jewish News ανέφερε ότι ο πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος ήταν βοηθός ραβίνος στο Chabad of Bondi, ένα εβραϊκό πολιτιστικό κέντρο, μεγάλωσε στο Temple Fortune, στο βόρειο Λονδίνο, και τα μέλη της οικογένειάς του φοιτούν στη συναγωγή Kinloss στο Finchley. Ο πρώτος ξάδερφός του, ο ραβίνος Zάλμαν Λούις με έδρα το Μπράιτον, τον περιέγραψε ως έναν «ζωηρό, ενεργητικό, γεμάτο ζωή και ένα πολύ ζεστό, εξωστρεφές άτομο που αγαπούσε να βοηθά τους ανθρώπους».

«Πώς μπορεί ένας χαρούμενος ραβίνος που πήγε σε μια παραλία για να σκορπίσει ευτυχία και φως, για να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος, να έχει τελειώσει με αυτόν τον τρόπο; Μπορούμε να ανταποκριθούμε μόνο κάνοντας αυτό που θα ήθελε ο Έλι, αυτό στο οποίο αφιέρωσε τη ζωή του – κάνοντας περισσότερες mitzvot [καλές πράξεις] και συνεχίζοντας να διαδίδουμε θετική ενέργεια» είπε στο Jewish News. Ο Σλάνγκερ και η σύζυγός του, Τσαγιάλα, απέκτησαν το μικρότερο παιδί τους, ένα αγόρι, τον Οκτώβριο.

Ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, το οποίο εκπροσωπεί την αυστραλιανή εβραϊκή κοινότητα, δήλωσε στο ABC Schlanger ότι ο Σλάνγκερ ήταν «ένα άτομο που προσωποποιούσε την καλοσύνη, την ευσέβεια και την αγιότητα, ένα άτομο που έζησε κυριολεκτικά για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να κάνει καλές πράξεις».

«Προσευχόμουν, σε παρακαλώ μην αφήσεις να είναι αυτός. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε ως κοινότητα χωρίς αυτόν», είπε ο Ρίβτσιν. Ο Ραβίνος Γιόσι Φρίντμαν είπε ότι ο Σλάνγκερ ήταν ένας «υπέροχος άνθρωπος της κοινότητας», που ήταν «απλά γεμάτος φως». «Ήταν τόσο θετικός και τόσο παθιασμένος με τη ζωή και έφερνε χαρά σε όλους», είπε ο Φρίντμαν.

Αλεξάντερ Κλάιτμαν

Ο Αλεξάντερ Κλάιτμαν είναι επίσης μεταξύ των νεκρών, δήλωσε η σύζυγός του, Λαρίσα Κλάιτμαν, σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο του Αγίου Βικεντίου. «Στεκόμασταν και ξαφνικά ακούστηκε το 'μπαμ μπαμ' και όλοι έπεσαν κάτω. Εκείνη τη στιγμή ήταν πίσω μου και κάποια στιγμή αποφάσισε να πλησιάσει κοντά μου. Έσπρωξε το σώμα του προς τα πάνω επειδή ήθελε να μείνει κοντά μου»

Ήταν και οι δύο επιζώντες του Ολοκαυτώματος και είχαν αφηγηθεί τις εμπειρίες τους στο JewishCare το 2023. «Ως παιδιά, τόσο η Λάρισα όσο και ο Αλέξανδρος αντιμετώπισαν τον απερίγραπτο τρόμο του Ολοκαυτώματος. Οι αναμνήσεις του Άλεξ είναι ιδιαίτερα οδυνηρές. Οι τρομερές συνθήκες στη Σιβηρία όπου, μαζί με τη μητέρα και τον μικρότερο αδελφό του, αγωνίζονταν για την επιβίωση», αναφέρει η ετήσια έκθεση του Αυστραλοεβραίου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης για το 2022-23 .

«Τα σημάδια του παρελθόντος, ωστόσο, δεν τους εμπόδισαν να αναζητήσουν ένα λαμπρότερο μέλλον. Αργότερα μετακόμισαν στην Αυστραλία, μεταναστεύοντας από την Ουκρανία.»

Νταν Ελκαγιάμ

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος Νταν Ελκαγιάμ είναι μεταξύ των νεκρών. Σε ανάρτηση στο X, ο Μπαρό ανέφερε ότι η Γαλλία θρηνεί με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του, με την εβραϊκή κοινότητα και τον αυστραλιανό λαό.

«Αυτή η άθλια πράξη είναι μια νέα, τραγική εκδήλωση ενός αποκρουστικού ξεσπάσματος αντισημιτικού μίσους στο οποίο πρέπει να βάλουμε τέλος», έγραψε. «Η Γαλλία θα προ καμίας προσπάθειας για την εξάλειψη του αντισημιτισμού όπου κι αν εμφανίζεται, και για την καταπολέμηση του σε όλες τις μορφές του. Τα φώτα της Χανουκά δεν πρέπει να σβήσουν και δεν θα σβήσουν.»

Ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι σκέψεις του είναι με την οικογένεια του Ελκαγιάμ και τους αγαπημένους τους και τους εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη του έθνους». Ο Ελκαγιάμ ήταν οπαδός του ποδοσφαίρου και αγωνίστηκε τη σεζόν του 2025 με την ομάδα της πρεμιέρας του ποδοσφαιρικού συλλόγου Rockdale Ilinden, η οποία τον περιέγραψε ως «εξαιρετικά ταλαντούχο και δημοφιλές πρόσωπο μεταξύ των συμπαικτών».

Επρόκειτο να ενταχθεί στην ποδοσφαιρική ομάδα Arncliffe Aurora, στο νότιο Σίδνεϊ, για την ομάδα της πρεμιέρας του 2026. «Ο Νταν ήταν ένα πολύτιμο και βαθιά σεβαστό μέλος της ποδοσφαιρικής μας κοινότητας. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συμπαίκτες του και όλους όσοι τον αγάπησαν σε αυτή την αφάνταστα δύσκολη στιγμή», έγραψε ο σύλλογος στο Instagram. «Ο Νταν θα παραμείνει πάντα μέρος του συλλόγου μας».

Ρούβεν Μόρισον

Γνωστός και ως Ρούμπεν, ο Μόρισον μετανάστευσε από την πρώην Σοβιετική Ένωση στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1970. Το Chabad.org ανέφερε ότι μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ Σίδνεϊ και Μελβούρνης και ήταν ένας «επιτυχημένος επιχειρηματίας του οποίου ο κύριος στόχος ήταν να δωρίζει τα κέρδη του σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που αγαπούσε ιδιαίτερα».

Σε μια συνέντευξη του 2024 στο ABC , ο Μόρισον είπε ότι είχε βιώσει διώξεις ως Εβραίος στη Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν περίμενε ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε και στην Αυστραλία. «Ήρθαμε εδώ με την άποψη ότι η Αυστραλία είναι η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο και ότι οι Εβραίοι δεν θα αντιμετωπίζουν τέτοιο αντισημιτισμό στο μέλλον, όπου μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε ένα ασφαλές περιβάλλον», είπε.

Ένας Ισραηλινός πολίτης

Ένας Ισραηλινός πολίτης ήταν μεταξύ των νεκρών κατά την επίθεση, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές που επικαλούνται το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Τριάντα οκτώ τραυματίες, 27 εξακολουθούν να νοσηλεύονται

Σαράντα δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία και 27 εξακολουθούν να νοσηλεύονται– με τους πέντε να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και τους υπόλοιπους να παραμένουν σε σοβαρή και σταθερή κατάσταση. Δύο αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Ένας από τους τραυματίες είναι ένας άνδρας που έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει έναν από τους ενόπλους, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί τοπικός ήρωας. Φέρει δύο τραύματα από σφαίρες, ένα στο χέρι και ένα στο χέρι, αλλά αναρρώνει καλά στο νοσοκομείο, δήλωσε συγγενής του. Το Seven News ανέφερε ότι ο περαστικός ήταν ένας 43χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος φρούτων από το Σάδερλαντ Σάιρ.

Άρσεν Οστρόφσκι

Ένας από τους τραυματίες που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Σίδνεϊ ενός οργανισμού δημοσίων σχέσεων για την αυστραλιανή εβραϊκή κοινότητα. Ο Άρσεν Οστρόφσκι, επικεφαλής του γραφείου του Σίδνεϊ του Συμβουλίου Ισραηλινών και Εβραϊκών Υποθέσεων Αυστραλίας και Ισραήλ και διεθνής δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατονομάστηκε από την Jerusalem Post, όπου συνεργάζεται εδώ και πολύ καιρό, ως ένας από τους τραυματίες. Η Jerusalem Post ανέφερε ότι ο Οστρόφσκι λάμβανε θεραπεία και είχε έρθει σε επαφή με ανθρώπους μέσω WhatsApp.

Έχει δημοσιευτεί μια εικόνα του Οστρόφσκι να είναι ξαπλωμένος στο πάτωμα με αίμα να στάζει στο πρόσωπό του. «[Είμαι] στο νοσοκομείο και αναρρώνω τώρα», έγραψε ο Οστρόφσκι στην Jerusalem Post. «Μια σφαίρα γρατζούνισε το κεφάλι. Αιμορραγούσε πολύ. Οι γιατροί είπαν ότι επέζησε από θαύμα, ήταν τόσο κοντά. Έχω ράμματα τώρα. Το χειρότερο ήταν ότι ήμουν μακριά από τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου εκείνη τη στιγμή. Με χτύπησαν όταν πήγα προς το μέρος τους. Ευτυχώς, βγήκαν καλά. Ήταν απόλυτο λουτρό αίματος, παιδιά και ηλικιωμένοι παντού. Έμοιαζε με σκηνή από τη Nova. Αλλά ήταν επίσης απίστευτο να βλέπεις πώς όλοι έσπευσαν να βοηθήσουν. Σουρεαλιστικό.»

Ιβάν Ζλάτκις

Ο διευθυντής μέσων ενημέρωσης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, Ιβάν Ζλάτκις, τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση, λέγοντας στην Daily Telegraph ότι άκουσε «δεκάδες και δεκάδες» πυροβολισμούς. Καθώς έφευγε, είπε ότι ένιωθε να αιμορραγεί. «Νόμιζα ότι ήταν σφαίρες από καουτσούκ, αλλά μπήκαν στο δέρμα μου και στο πόδι μου», είπε. «Με έδεσαν. Είμαι καλά».