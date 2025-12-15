Μακελειό στην παραλία Μποντάι: «Καλό παιδί, όλοι θα ήθελαν έναν γιο σαν αυτόν» λέει η μητέρα του

Πατέρας και γιος ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι της Αυστραλίας.

Ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ νοσηλεύεται φρουρούμενος με σοβαρά τραύματα.

Μία εντελώς ωστόσο διαφορετική εικόνα επιχειρεί να δώσει η μητέρα του 24χρονου σύμφωνα με δημοσιεύματα των αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης, η οποία πίστευε ότι πατέρας και γιος είχαν πάει για ψάρεμα, περιγραφή που ωστόσο απέχει από την εικόνα που σκιαγραφούν γείτονες για το τρομοκρατικό δίδυμο.

Η Βερένα Άκραμ σε συνεντεύξεις της στις αυστραλιανές εφημερίδες «The Age» και «The Sydney Morning Herald» περιέγραψε ως «καλό παιδί» τον γιο της, ο οποίος στην τελευταία επικοινωνία τους της είπε.

«Μαμά, μόλις πήγα για κολύμπι. Πήγα για καταδύσεις. Θα βγούμε έξω για φαγητό τώρα και μετά (...) θα μείνουμε σπίτι γιατί κάνει πολύ ζέστη».

«Όλοι θα ήθελαν έναν γιο σαν αυτόν», είπε η Βερένα Άκραμ, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι ο γιος της δεν θα μπορούσε να εμπλακεί σε καμία εξτρεμιστική ή βίαιη δραστηριότητα. «Δεν έχει καν όπλο στην κατοχή του». «Όλοι θα ήθελαν έναν γιο σαν αυτόν. Είναι καλό αγόρι», τόνισε η μητέρα, αν και παραδέχτηκε ότι ο 24χρονος περνούσε πολύ χρόνο στο διαδίκτυο.

«Δεν έχει πυροβόλο όπλο. Δεν βγαίνει καν έξω. Δεν συναναστρέφεται με φίλους. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν πηγαίνει σε άσχημα μέρη», λέει. «Πηγαίνει στη δουλειά, γυρίζει σπίτι, πηγαίνει για γυμναστική, και αυτό είναι όλο».

Γείτονες όμως της οικογένειας δίνουν μία εντελώς διαφορετική εικόνα, χαρακτηρίζοντας πατέρα και γιο «ήσυχους και περίεργους».

A neighbour of the two Bondi shooters has spoken to 7NEWS, calling the two men 'quiet' and 'weird'.



Πολλές αναφορές υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είχαν ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος είχαν επισκεφθεί το Πακιστάν τρεις φορές τα τελευταία 2 χρόνια και παρακολούθησαν 30ήμερη εκπαίδευση σε στρατόπεδο Jaish-e-Mohammad στο PoK τον Φεβρουάριο του 2025. Το στρατόπεδο καταστράφηκε σε ινδικές αεροπορικές επιδρομές τον Μάιο του 2025. Η τελευταία τους επίσκεψη στο Πακιστάν έγινε τον περασμένο Οκτώβριο όπου φέρεται να συναντήθηκαν με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Asim Munir.

reports indicate that Sajid Akram & Naveed Akram both traveled to Pakistan in October 2025, where they met with Pakistan's Army Chief Asim Munir & three senior ISI officials.

Ο 50χρονος πατέρας φέρεται να ήταν μέλος κυνηγετικού συλλόγου και κατείχε άδεια οπλοκατοχής και πληροφορίες θέλουν να κατείχε αρκετά όπλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν επίσης σε ένα αυτοκίνητο που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον νεκρό δράστη. Η αστυνομία παραδέχτηκε επίσης ότι ο νεότερος δράστης ήταν γνωστός στις αυστραλιανές μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, δήλωσαν ότι είχαν μόνο «πολύ περιορισμένη γνώση» γι' αυτόν. Ο δράστης δεν αποτελούσε συγκεκριμένη απειλή. Από χθες αυτό αποδείχθηκε εσφαλμένη εκτίμηση.