Απίστευτη ανακάλυψη στην Πομπηία αποκαλύπτει τα μυστικά των Ρωμαϊκών κατασκευών

Μια ομάδα αρχαιολόγων έκανε μια μοναδική ανακάλυψη στην Πομπηία, σχεδόν 2.000 χρόνια μετά την καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου που εξαφάνισε την αρχαία πόλη. Στο επίκεντρο των ανασκαφών βρέθηκε ένα ημιτελές εργοτάξιο, παγωμένο στο χρόνο, το οποίο προσφέρει ανεκτίμητες πληροφορίες για τις τεχνικές κατασκευής των Ρωμαίων.

Το συγκεκριμένο κτίριο, που έμεινε ημιτελές λόγω της ηφαιστειακής καταστροφής, περιλάμβανε οικιακούς χώρους αλλά και ένα αρτοποιείο με φούρνους, λεκάνες πλύσης σιτηρών και αποθήκη. Κάποια δωμάτια διατηρούσαν ημιτελείς τοίχους, ενώ γύρω από τον χώρο υπήρχαν εργαλεία και σωροί από ξηρά υλικά, ακριβώς όπως τα είχαν αφήσει οι εργάτες πριν από την έκρηξη.

