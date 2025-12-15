Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Εξόφληση χρεών όσο αντέχει η τσέπη του κάθε οφειλέτη

Ελεύθερος Τύπος: Τραβάνε το σχοινί οι αγρότες

Τα Νέα: Ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ: Η δήλωση της οικογένειας

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

07:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για την Πόλη ψάχνοντας ισχυρή αντίδραση κόντρα στη Φενέρ

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

06:56LIFESTYLE

Λαχτάρα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

06:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google ξεκίνησε την κυκλοφορία του Gemini στο Chrome για iOS

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας, ο συμβολισμός της Πάτρας και τα σενάρια

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ελευθέριος: Γιατί θεωρείται προστάτης των εγκύων

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

06:28LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχήματα και τα φαβορί πριν ανακοινωθούν τα τραγούδια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Συλλαλητήριο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Φωτιά» οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τον στολισμό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις - Άνω των €120.000 το παράνομο κέρδος

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος βύθισαν στο πένθος την Αυστραλία – Άγνωστα τα κίνητρά τους – Τους 16 έφτασαν οι νεκροί

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις - Άνω των €120.000 το παράνομο κέρδος

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο της Νίκαιας: Οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, δεν έχουν έρθει με Porsche

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

07:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ