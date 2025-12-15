Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Εξόφληση χρεών όσο αντέχει η τσέπη του κάθε οφειλέτη
Ελεύθερος Τύπος: Τραβάνε το σχοινί οι αγρότες
Τα Νέα: Ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:56 ∙ LIFESTYLE
Λαχτάρα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά»
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου
06:38 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Google ξεκίνησε την κυκλοφορία του Gemini στο Chrome για iOS
06:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Τσίπρας, ο συμβολισμός της Πάτρας και τα σενάρια
06:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Ελευθέριος: Γιατί θεωρείται προστάτης των εγκύων
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος