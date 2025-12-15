Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις

Εξετάζεται η εμπλοκή τους σε εγκληματική οργάνωση

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις
Τρεις αστυνομικοί που υπηρετούσαν στην Τροχαία Μουδανίων, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς φέρονται να λάμβαναν χρηματικά ποσά από οδηγούς προκειμένου να μην βεβαιώνουν τροχαίες παραβάσεις.

Οι τρεις ένστολοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο της συμμετοχής τους σε εγκληματική οργάνωση.

Παράνομο κέρδος 120.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία πολίτη που φέρεται να έπεσε θύμα των επίορκων αστυνομικών.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλους ελέγχους σε οδηγούς, αλλά δεν προχωρούσαν στην επιβολή προστίμων, γεγονός που κίνησε υποψίες. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό χρηματικό ποσό που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα από τη δράση τους ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρχικά ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

