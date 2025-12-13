Ίλιον: Μπαράζ τροχονομικών ελέγχων σε μία νύχτα - 13 οχήματα μεταφέρθηκαν με γερανό
Ειδική τροχονομική δράση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στην περιοχή του Ιλίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ειδική αστυνομική δράση έγινε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στο Ίλιον για παραβάσεις του ΚΟΚ.
Η τροχαία πραγματοποίησε 141 ελέγχους, βεβαίωσαν 20 παραβάσεις, αφαίρεσαν 8 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες οδήγησης, ενώ 13 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο
14:34 ∙ LIFESTYLE
Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς
21:27 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ