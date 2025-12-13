Ίλιον: Μπαράζ τροχονομικών ελέγχων σε μία νύχτα - 13 οχήματα μεταφέρθηκαν με γερανό

Ειδική αστυνομική δράση έγινε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στο Ίλιον για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Η τροχαία πραγματοποίησε 141 ελέγχους, βεβαίωσαν 20 παραβάσεις, αφαίρεσαν 8 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες οδήγησης, ενώ 13 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό.