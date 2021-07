Η Φέι Ντάναγουεϊ αντικαθιστά τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ στη νέα ταινία με τον Κέβιν Σπέισι

Το The Man Who Drew God είναι η πρώτη ταινία του Κέβιν Σπέισι μετά από τέσσερα χρόνια.

Η Φέι Ντάναγουεϊ θα είναι η συμπρωταγωνίστρια του Κέβιν Σπέισι στην επερχόμενη ταινία The Man Who Drew God (L’ uomo Che Disegno Dio), σε σκηνοθεσία Φράνκο Νέρο.

Θυμίζουμε πως αρχικά είχε ανακοινωθεί το όνομα της γνωστής ηθοποιού και συζύγου του Νέρο, Βανέσα Ρεντγκρέιβ. Ωστόσο η ίδια με δημόσια δήλωσή της αρνήθηκε πως θα συμμετέχει στην ταινία.

«Η Ρεντγκρέιβ αποχώρησε από την ταινία καθώς δεν μπορούσε πλέον να ταξιδεύει», σύμφωνα με τον παραγωγό Λούις Νέρο.

Η ΝτάναγουεΪ γνωστή για τους ρόλους της στο Chinatown, Μπόνι και Κλάιντ, κ.ά., θα υποδυθεί την Tasha, μια δασκάλα του κώδικα Μπράιγ (το σύστημα γραφής και ανάγνωσης των τυφλών). Η Tasha είναι φίλη του τυφλού ζωγράφου τον οποίο θα παίξει ο ίδιος ο Νέρο και είναι επίσης εκείνη που του έμαθε ανάγνωση.

Όσον αφορά την υπόθεση, η ταινία εστιάζει σε έναν ταλαντούχο τυφλό καλλιτέχνη που μπορεί να ζωγραφίσει τους ανθρώπους ακούγοντας τις φωνές τους. Ο ζωγράφος θα αποκτήσει μεγάλη φήμη, παράλληλα όμως θα κατηγορηθεί εσφαλμένα για την σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού.

Το The Man Who Drew God είναι ένα ιταλικό δράμα για την παιδοφιλία και αποτελεί την πρώτη ταινία του Σπέισι μετά από τέσσερα χρόνια, όταν ξέσπασε εναντίον του το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης το 2017.



Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία του Νέρο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ξεσπάσει εναντίον του πρότζεκτ λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου ηθοποιού σε μια ταινία για την παιδοφιλία.

«Όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την ταινία έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή. Κατά τη δική μου άποψη, είναι καλό αυτό για το φιλμ», έχει δηλώσει ο Νέρο σχετικά με τις αντιδράσεις.

Tα γυρίσματα του φιλμ γίνονται στην Ιταλία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο του post production.

Το 2017 ο Κέβιν Σπέισι αντιμετώπισε πλήθος κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση 20 τουλάχιστον νεαρών ηθοποιών, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, από το 1995 έως το 2013.

Ο ηθοποιός αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του, ωστόσο το Χόλιγουντ του είχε ήδη κλείσει την πόρτα κατάμουτρα και η καριέρα του πήρε την κατρακύλα.

Πρώτα ήρθε η απόλυση του από την επιτυχημένη σειρά του Netflix, House of Cards, ενώ στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Κρίστοφερ Πλάμερ, στην ταινία All The Money in the World του Ρίντλεϊ Σκοτ. Τελευταία ταινία του ηθοποιού ήταν το Billionaire Boys Club.



