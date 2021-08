«Don’t Look Up»: Ο Ντι Κάπριο σε κρίση πανικού στο teaser βίντεο που διέρρευσε

Διέρρευσε το teaser βίντεο της πρώτης ταινίας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο Netflix.

To Don’t Look Up είναι η νέα ταινία του Άνταμ ΜακΚέι για το Netflix η οποία συγκεντρώνει ένα all-star cast. Σημειώστε ονόματα: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μέριλ Στριπ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τίμοθι Σαλαμέ, Τζένιφερ Λόρενς, Μάθιου Πέρι, Αριάνα Γκράντε, Τζόνα Χιλ, και αρκετά άλλοι.

Τώρα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια μικρή πρώτη γεύση από την επερχόμενη σατιρική κωμωδία, η οποία θεωρείται μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, μέσω ενός teaser βίντεο που διέρρευσε στα social media.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ντι Κάπριο θα εμφανιστεί σε παραγωγή του Netflix. Όσον αφορά την υπόθεση, η ιστορία ακολουθεί δυο αστρονόμους (ΝτιΚάπριο και Λόρενς) οι οποίοι ανακαλύπτουν ότι ένας αστεροειδής κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τη Γη. Η σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη και επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη με καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Οι δύο επιστήμονες έρχονται στη δύσκολη θέση να ενημερώσουν τον κόσμο και στην ακόμα πιο άβολη κατάσταση επειδή κανείς δεν τους πιστεύει!

Στο teaser που διέρρευσε, βλέπουμε έναν ΝτιΚάπριο ως Dr. Randall Mindy να βρίσκεται σε κρίση πανικού καθώς πρέπει να μεταφέρει τα καταστροφικά νέα στην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Janie Orlean, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ.



Δείτε το αμέσως παρακάτω:

