Netflix: Αυτές είναι οι 43 νέες ταινίες που θα μας κάνουν να κολλήσουμε έως το τέλος του 2021

Το Netflix ανακοίνωσε τις ημερομηνίες που θα κυκλοφορήσουν 43 πολυαναμενόμενες νέες ταινίες και blockbusters.

Το Netflix σκοπεύει να μας κρατήσει καθηλωμένους στον καναπέ και κολλημένους μπροστά στη μικρή οθόνη μέχρι το τέλος του 2021. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον «γίγαντα» του streaming, 43 νέες ταινίες και ντοκιμαντέρ για κάθε γούστο πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην πλατφόρμα τους τελευταίους τέσσερις μήνες του έτους.

Για να κανονίσουμε μάλιστα το πρόγραμμα και την πορεία μας, το Netflix ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρεμιέρας για κάθε μία από αυτές. Μεταξύ των νέων ταινιών που έρχονται είναι το πολυαναμενόμενο Army of Thieves του Ζακ Σνάιντερ (prequel του Army of the Dead), το Don’t Look Up του Άνταμ ΜακΚέι με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, το The Lost Daughter που έχει κάνει γυρίσματα και στην Ελλάδα και φυσικά το Red Notice που περιμένουμε εδώ και καιρό με πρωταγωνιστές τους Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέιντολντς και την «Wonder Woman» Γκαλ Γκαντότ.

Πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε ημερομηνίες:

Σεπτέμβριος

Afterlife Of the Party – 2/9

Worth – 3/9

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali – 9/9

Kate - 10/9

Nightbooks – 15/9

Schumacher – 15/9

Intrusion – 22/9

The Starling – 24/9 (17/9 στα σινεμά)

My Little Pony: A New Generation – 24/9

Sounds Like Love – 29/9

No One Gets Out Alive - 29/9

Οκτώβριος

The Guilty – 1/10 (24/9 στα σινεμά)

Diana: The Musical – 1/10

There’s Someone Inside Your House – 6/10

Found – 20/10

Night Teeth – 20/10

Stuck Together – 20/10

Army Of Thieves – 29/10

Hypnotic – Οκτώβριος, αναμένεται ανακοίνωση

Fever Dream - Οκτώβριος, αναμένεται ανακοίνωση

Νοέμβριος

The Harder They Fall – 3/11 (22/10 στα σινεμά)

A Cop Movie – 5/11

Passing – 10/11 (27/10 στα σινεμά)

Red Notice – 12/11

tick, tick…BOOM! – 19/11 (21/11 στα σινεμά)

Bruised – 24/11 (17/11 στα σινεμά)

Robin Robin – 24/11

14 Peaks: Nothing Is Impossible – 29/11

7 Prisoners – Νοέμβριος, αναμένεται ανακοίνωση

A Boy Called Christmas – Νοέμβριος, αναμένεται ανακοίνωση

A Castle For Christmas – Νοέμβριος, αναμένεται ανακοίνωση

The Princess Switch 3 - Νοέμβριος, αναμένεται ανακοίνωση

Δεκέμβριος

The Power Of The Dog – 1/12 (17/11 στα σινεμά)

Shaun The Sheep: The Flight Before Christmas – 3/12

The Unforgivable – 10/12 (24/11 στα σινεμά)

The Hand of God – 15/12 (3/12 στα σινεμά)

Don’t Look Up – 24/12 (10/12 στα σινεμά)

The Lost Daughter – 31/12 (17/12 στα σινεμά)

Back To The Outback – Δεκέμβριος, αναμένεται ανακοίνωση

Mixtape – Δεκέμβριος, αναμένεται ανακοίνωση

Single All The Way – Δεκέμβριος, αναμένεται ανακοίνωση



