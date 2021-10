Ο Κίλιαν Μέρφι θα είναι ο «πατέρας της ατομικής βόμβας» στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Κίλιαν Μέρφι, ο γνωστός Τόμι Σέλμπι των Peaky Blinders θα ενσαρκώσει τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.

Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες του περασμένου μήνα που συνέδεαν τον Ιρλανδό ηθοποιό, Κίλιαν Μέρφι με την επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για τον πατέρα της ατομικής βόμβας, Ρόμπερτ Τζ. Οπενχάιμερ. Ο «Τόμι Σέλμπι» των Peaky Blinders θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία του σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με το Deadline, o Κίλιαν Μέρφι θα υποδυθεί τον Οπενχάιμερ, τον διάσημο θεωρητικό φυσικό που έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία της ατομικής βόμβας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία θα βασιστεί στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» που γράφτηκε από τον Κάι Μπερντ και τον αείμνηστο Μάρτιν Τζ. Σέργουιντ.

Παραγωγοί της ταινίας θα είναι οι Έμμα Τόμας και Τσαρλς Ρόβεν, διευθυντής φωτογραφίας ο Χόιτε φον Χόιτεμα, υπεύθυνη μοντάζ η Τζένιφερ Λέιμ και συνθέτης ο Λούντβιχ Γκόρανσον.

Η ταινία θα είναι το πρώτο πρότζεκτ του Κρίστοφερ Νόλαν μετά το «διαζύγιό» του με τη Warner Bros., καθώς πρόσφατα μετακινήθηκε στη Universal Pictures.

Αυτή θα είναι η πέμπτη συνεργασία του Βρετανού σκηνοθέτη με τον Κίλιαν Μέρφι. Οι προηγούμενες τέσσερις ταινίες ήταν τα δύο φιλμ Μπάτμαν «Ο Σκοτεινός Ιππότης», στο «Inception» και στο «Δουνκέρκη» ιστορία που επίσης εκτυλίσσεται την περίοδο του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, που χάρισε στον Νόλαν υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ







