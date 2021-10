«Δύο Κόσμοι»: Εντυπωσιακές φωτογραφίες πάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού

Φωτογραφία από το λεύκωμα Two Worlds: Above and Below the Sea

Ο φωτογράφος David Doubilet κυκλοφορεί το 128 σελίδων λεύκωμα Two Worlds: Above and Below the Sea με 70 φωτογραφίες από τις δύο όψεις της επιφάνειας του νερού.

Από τον καλυμμένο με κοράλλια Kimbe Bay στην Παπούα Νέα Γουινέα μέχρι τους παγετώνες στην Danco Island της Ανταρκτικής, οι σαν διχοτομημένες φωτογραφίες του David Doubilet στο προς έκδοση λεύκωμα «Two Worlds: Above and Below the Sea» αποκαλύπτουν τα ποικίλα οικοσυστήματα και από τις δύο όψεις της επιφάνειας του νερού.

Ως φωτογράφος του National Geographic, ο Doubilet επί πέντε δεκαετίες εξερευνά τις πλέον μακρινές γωνιές του πλανήτη και η πρόκληση που έχει βάλει στον εαυτό του είναι να δώσει, οπτικά, φωνή στους ωκεανούς της Γης και να συνδέσει εμάς με την απίστευτη ομορφιά και τη σιωπηρή καταστροφή που επισυμβαίνει στον αθέατο κόσμο εκεί κάτω.

Στο 128 σελίδων λεύκωμα που εκδίδει ο οίκος Phaidon παρουσιάζονται 70 φωτογραφίες από την 50χρονη περιπέτεια του Doubilet στους ωκεανούς, συνοδευμένες με κείμενα των Kathleen F. Moran and Kathryn D. Sullivan

Ο πολυβραβευμένος φωτογράφος – μεταξύ των βραβείων του, τα Picture of the Year και BBC Wildlife – είναι ήδη συγγραφέας 12 τίτλων, ανάμεσα στους οποίους και του βραβευμένου «Water Light Time».

Η επιλογή των φωτογραφιών για το νέο λεύκωμα καλύπτει ευρεία χρονική περίοδο: μια μικρούλα φώκια πάνω σε παγετώνα στον Καναδά (φωτογραφία του 2011), κοπάδι ψαριών bar jack να κολυμπούν στα νερά των Grand Caymans (φωτογραφία της δεκαετίας του 1990), μαυροπτερυγοκαρχαρίες με φόντο ηλιοβασίλεμα στη Γαλλική Πολυνησία (φωτογραφία του 2018) και άλλες. «Θέλω να δημιουργήσω ένα παράθυρο στη θάλασσα που προσκαλεί τους ανθρώπους να δουν πώς ο κόσμος τους συνδέεται με έναν άλλο κόσμο που διατηρεί ζωή και είναι κρυμμένος απ' τα μάτια τους».

Το λεύκωμα «Two Worlds: Above and Below the Sea» θα κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεμβρίου.



