O Κέβιν Σπέισι πρέπει να πληρώσει 31 εκατ. δολάρια στην παραγωγή του House of Cards

To Ηouse of Cards αναγκάστηκε να «σκοτώσει» τον χαρακτήρα του Κέβιν Σπέισι μετά τις δεκάδες καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική παρενοχληση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες αποφάσισε ότι ο γνωστός ηθοποιός έχει προκαλέσει ζημίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία παραγωγής πίσω από την επιτυχημένη σειρά του Netflix.

O Κέβιν Σπέισι καλείται να πληρώσει 31 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία παραγωγής του House of Cards, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου του Λος Άντζελες.

Το 2019 η εταιρεία παραγωγής MRC κατέθεσε αγωγή εναντίον του ηθοποιού για παραβίαση του συμβολαίου σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που οδήγησε στη διακοπή των γυρισμάτων της βραβευμένης σειράς του Netflix. Θυμίζουμε ότι το 2017 μετά τις δεκάδες κατηγορίες εναντίον του Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση, όχι μόνο διακόπηκαν τα γυρίσματα, αλλά η εταιρεία αναγκάστηκε να γράψει από την αρχή την έκτη σεζόν, «σκοτώνοντας» τον χαρακτήρα του Φρανκ Άντεργουντ και παραδίδοντας 8 αντί για 13 επεισόδια στο Netflix.

Aπό την πλευρά του ο Σπέισι κατηγόρησε την MRC για «σπάσιμο» συμβολαίου και έτσι οι δυο πλευρές οδηγήθηκαν σε μια δικαστική διαμάχη που κράτησε δύο χρόνια.

Χθες Δευτέρα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, κεκλεισμένων των θυρών αποφάσισε πως ο Σπέισι και οι εταιρείες παραγωγής του που συμμετείχαν στο πρότζεκτ έχουν προκαλέσει εκατομμύρια δολάρια ζημίες στην MRC και άρα πρέπει να την αποζημιώσουν.

Συγκεκριμένα, ο Σπέισι καλείται να καταβάλει το ποσό των 29.5 εκατ. δολαρίων στην MRC, 1.2 εκατ. δολαρίων για αμοιβές δικηγόρων και 235.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα.



Το 2017 ο Κέβιν Σπέισι αντιμετώπισε πλήθος κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση 20 τουλάχιστον νεαρών ηθοποιών, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, από το 1995 έως το 2013.

Ο ηθοποιός αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του, ωστόσο το Χόλιγουντ του είχε ήδη κλείσει την πόρτα κατάμουτρα και η καριέρα του πήρε την κατρακύλα.

Πρώτα ήρθε η απόλυση του από την επιτυχημένη σειρά του Netflix, House of Cards, ενώ στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Κρίστοφερ Πλάμερ, στην ταινία All The Money in the World του Ρίντλεϊ Σκοτ. Τελευταία ταινία του ηθοποιού ήταν το Billionaire Boys Club.





