Οι νέες ταινίες και σειρές που θα δούμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Αυτές είναι οι νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 6-12 Δεκεμβρίου 2021.

Ενώ το μεγάλο φινάλε του La Casa de Papel στις 3 Δεκεμβρίου, συνεχίζει να μονοπωλεί τις συζητήσεις και το ενδιαφέρον των συνδρομητών του Netflix, ας ρίξουμε μια ματιά στις νέες ταινίες και τις σειρές που θα είναι διαθέσιμες στη συνδρομητική πλατφόρμα αυτή την εβδομάδα.



Απόλυτο highlight των νέων κυκλοφοριών είναι η νέα ταινία της Σάντρα Μπούλοκ με τίτλο Ασυγχώρητη (The Unforgivable) που κάνει πρεμιέρα στις 10 Δεκεμβρίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή είναι η δεύτερη ταινία της ηθοποιού για τη συνδρομητική πλατφρόμα, μετά το επιτυχημένο Bird Box, που πρόσφατα έχασε από το Red Notice την πρωτοκαθεδρία του πιο δημοφιλούς φιλμ του Netflix.



Δείτε αναλυτικά τις νέες σειρές και ταινίες που κυκλοφορούν στο Netflix την εβδομάδα 6-12 Δεκεμβρίου 2021.





Σειρές του Netflix



08/12/2021

Τιτάνες: Σεζόν 3 (Titans: Season 3)



Καθώς προσπαθούν να μείνουν ενωμένοι, οι Τιτάνες βασανίζονται από τον Ρεντ Χουντ, μια μυστηριώδη νέα απειλή που θέλει να καταστρέψει μια για πάντα το Γκόθαμ Σίτι.

Ταινίες του Netflix



06/12/2021

Ο Ντάβιντ και τα Ξωτικά (David and the Elves)



Ένα εξαντλημένο από τη δουλειά ξωτικό βγαίνει στον έξω κόσμο και προσπαθεί να ζήσει τη μαγεία των Χριστουγέννων με τη βοήθεια ενός νέου μικρού φίλου.

10/12/2021

Δύο (Two)



Δύο άγνωστοι ξυπνούν και ανακαλύπτουν ότι είναι ραμμένοι μαζί από την κοιλιά, ενώ σοκάρονται ακόμα περισσότερο όταν μαθαίνουν ποιος ευθύνεται για αυτό το φρικτό μαρτύριο.

10/12/2021

Πάνω στο Καλύτερο Ξανά (Still Out of My League)



Αφού χωρίζει με τον άντρα των ονείρων της, η Μάρτα ερωτεύεται έναν καλλιτέχνη. Η ζωή όμως επιφυλάσσει μερικές ανατροπές για την άρρωστη κοπέλα και τους φίλους της.

10/12/2021

Επιστροφή στη Φύση (Back to the Outback)



Παρόλο που μπορεί να μοιάζουν επικίνδυνα, αυτά τα παρεξηγημένα πλάσματα έχουν χρυσή καρδιά – και σπάνε τα δεσμά της αιχμαλωσίας για να βρουν ένα σπίτι.



10/12/2021

Ασυγχώρητη (The Unforgivable)



Μια γυναίκα που καταδικάστηκε για φόνο βγαίνει απ' τη φυλακή σε μια κοινωνία που δεν τη συγχωρεί και ψάχνει τη μικρή αδελφή της που αναγκάστηκε κάποτε να εγκαταλείψει.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

06/12/2021

Voir: Η Ματιά του Δημιουργού (Voir)



Μέσα απ' αυτήν τη συλλογή, λάτρεις του σινεμά ερευνούν τις κινηματογραφικές στιγμές που τους ενθουσίασαν, τους μπέρδεψαν, τους δυσκόλεψαν και τους άλλαξαν για πάντα.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix



07/12/2021

Ο Κόσμος των Κενταύρων: Σεζόν 2 (Centaurworld: Season 2)



Η Άλογο ξεκινάει να φτιάχνει στρατό για να πολεμήσει τον Βασιλιά του Πουθενά. Δεν θα 'ναι εύκολο, αλλά έχει την αγέλη στο πλευρό της — κι η Καβαλάρισσα επέστρεψε.

07/12/2021

Πάμε, Σκυλάκια. Πάμε!: Σεζόν 2 (Go Dog Go: Season 2)



Τα σκυλάκια Ταγκ και Σκουτς αγαπούν την περιπέτεια και πάνε παντού σε αυτήν τη σεζόν, από συναρπαστικά μέρη σε όλο το Γαβγούβ μέχρι τη μεγαλούπολη με τα εντυπωσιακά φώτα!





