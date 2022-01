«The Batman»: Σχεδόν τρεις ώρες στην Γκόθαμ Σίτυ με τον «Σκοτεινό Ιππότη»

Η διάρκεια της νέας ταινίας The Batman θα είναι 2 ώρες και 47 λεπτά, η μεγαλύτερη στο σύμπαν του Σκοτεινού Ιππότη.

Αρχές Μαρτίου στις κινηματογραφικές αίθουσες οι φίλοι των superhero ταινιών θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν σχεδόν τρεις ώρες στην Γκόθαμ Σίτυ με τον Σκοτεινό Ιππότη.



Και συγκεκριμένα η διάρκεια της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Batman» θα είναι δύο ώρες και 47 λεπτά χωρίς τους τίτλους τέλους, όπως επιβεβαίωσε το Variety.



Το «The Batman» βρίσκει τον Ρόμπερτ Πάτινσον να ακολουθεί τα βήματα των Μάικλ Κίτον, Κρίστιαν Μπέιλ, Μπεν Άφλεκ αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Μπρους Γουέιν στη μεγάλη οθόνη. Στην επιδίωξή του για δικαιοσύνη, ο Μπάτμαν αποκαλύπτει τη διαφθορά στην πόλη Γκόθαμ, ενώ καταδιώκει τον Riddler, έναν κατά συρροή δολοφόνο που υποδύεται ο Πολ Ντάνο.



Ο Πάτινσον πρωταγωνιστεί δίπλα στη σαγηνευτική Ζόε Κράβιτζ ως Catwoman, στον αγνώριστο άρχοντα του εγκλήματος Κόλιν Φάρελ ως Penguin, στον Άντι Σέρκις ως μπάτλερ του Batman Alfred Pennyworth, στον Τζον Τορτούρο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζέιμι Λόσον και στον Τζέφρι Ράιτ ως τον αρχηγό της αστυνομίας της Gotham City, Τζέιμς Γκόρντον.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία με πρωταγωνιστή τον «Σκοτεινό ιππότη» μέχρι σήμερα. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Μάρτιο, μετά από αρκετές αναβολές λόγω της πανδημίας και υπόσχεται να είναι μια πολύ συναρπαστική σκοτεινή εγκληματική περιπέτεια.



Το «The Batman» σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Ριβς μετά το «Πλανήτης των Πιθήκων: Η σύγκρουση (War for the Planet of the Apes)» το 2017. Ο σκηνοθέτης έγραψε το σενάριο μαζί με τον Πίτερ Κρεγκ.



Η πρεμιέρα της ταινίας στις οθόνες των κινηματογράφων (ΗΠΑ), είναι προγραμματισμένη για τις 4 Μαρτίου 2022.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.





Διαβάστε επίσης:



Αυτή είναι η ταινία που κατέκτησε το ελληνικό box office

Παραμένει το χάος στην Αττική Οδό: Συνεχίζεται ο απεγκλωβισμός των οδηγών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Ελπίς» σήμερα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο