Ο Sting πούλησε τον κατάλογο των τραγουδιών του για πάνω από για 250 εκατομμύρια δολάρια

H συμφωνία περιλαμβάνει πασίγνωστα τραγούδια όπως τα: «Roxanne» και «Englishman in New York».

Ο Sting πούλησε τον κατάλογο των τραγουδιών του στη Universal Music για ποσό που φημολογείται ότι ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει ο Βρετανός ρόκερ στη σόλο καριέρα του, όπως τα «Englishman in New York», «Shape of My Heart», «Fields of Gold», κ.ά, όπως και τον πλήρη κατάλογο των θρυλικών τραγουδιών των Police («Roxanne», «Every Breath You Take», κ.ά.).



Ο Sting δηλώνει χαρούμενος που η Universal θα διαχειρίζεται πλέον τον πλήρη κατάλογο της μουσικής του σημειώνοντας:«Είναι απολύτως απαραίτητο για εμένα, η δουλειά να έχει ένα σπίτι όπου την εκτιμούν και τη σέβονται -όχι μόνο για να συνδεθώ με τους διαχρονικούς θαυμαστές με νέους τρόπους, αλλά και για να συστήσω τα τραγούδια μου σε νέο κοινό, μουσικούς και γενιές».