Πέντε πολυαναμενόμενες σειρές που επιστρέφουν σύντομα με νέα σεζόν!

Τζωρτζίνα Ντούτση

27/02/2022 06:49

Αγαπημένες σειρές επιστρέφουν φέτος με νέες σεζόν, μετά από μεγάλη -ομολογουμένως- αναμονή εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Από την οικογένεια Σέλμπι έως την οικογένεια Bridgerton, αυτές είναι οι πέντε από τις πιο πολυαναμενόμενες και επιτυχημένες σειρές που έχουν σαρώσει τα βραβεία και τα κοντέρ τηλεθέασης και για ακόμα μια φορά θα μας κάνουν να επιδοθούμε στο αγαπημένο μας «άθλημα»: το ατελείωτο binge-watching!

Bridgerton, 2η σεζόν (Netflix)

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το Netflix έδωσε -επιτέλους- στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ της επερχόμενης 2ης σεζόν του Bridgerton! To ρομαντικό δράμα εποχής που κέρδισε τους συνδρομητές του Netflix, αυτή τη φορά θα ασχοληθεί με την ερωτική ζωή του Άντονι, του μεγαλύτερου αδερφού της οικογένειας, μέντοντας πιστό στο δεύτερο βιβλίο της Τζούλια Κουίν όπου βασίζεται.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι λόγω της μεγάλης απήχησης, το Netflix έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τρίτη και τέταρτη σεζόν, ενώ θα κυκλοφορήσει και prequel σειρά.



Ο δεύτερος κύκλος του Bridgerton θα είναι διαθέσιμος στο Netflix στις 25 Μαρτίου.





Peaky Blinders, 6η σεζόν (BBC One, Netflix)

Η οικογένεια Σέλμπι επιστρέφει λίαν συντόμως για την 6η και τελευταία σεζόν. Για τους φαν της σειράς πρέπει να σημειώσουμε ότι μαζί της επιστρέφει και ο Τομ Χάρντι στον ρόλο του Άλφι Σόλομονς, του ημίτρελου συνεταίρου του Τόμι Σέλμπι.



Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Στίβεν Νάιτ, δημιουργό των Peaky Blinders, η ιστορία της οικογένειας θα συνεχιστεί υπό άλλη μορφή και συγκεκριμένα με μια ταινία της οποίας η παραγωγή θα ξεκινήσει αμέσως μετά την κυκλοφορία της σειράς.



Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το BBC -και μάλιστα με άκρως εντυπωσιακό τρόπο- η 6η σεζόν κυκλοφορεί στις 27 Φεβρουαρίου.

The Crown, 5η σεζόν (Netflix)

Κατά καιρούς το Netflix μας ενημερώνει για τις νέες προσθήκες στο καστ, που θα πλαισιώσουν τους νέους βασικούς πρωταγωνιστές και θα διαδραματίσουν τον δικό τους σημαντικό ρόλο στα γεγονότα της πέμπτης και προτελευταίας σεζόν της πολυβραβευμένη σειράς.



O νέος κύκλος της θα ασχοληθεί με τα γεγονότα της δεκαετίας του ’90, μια ιδιαίτερα ταραχώδης περίοδο για τη βασιλική οικογένεια. Στο καστ θα δούμε τους: Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι ως πριγκίπισσα Νταϊάνα, Ντόμινικ Γουέστ ως πρίγκιπα Κάρολο, Λέσλι Μάνβιλ στον ρόλο της πριγκίπισσας Μάργκαρετ, Τζόναθαν Πράις ως πρίγκιπα Φίλιππο και Τζόνι Λι Μίλερ στον ρόλο του Τζον Μέιτζορ, πρώην πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης τον Πακιστανό ηθοποιό Humayun Saeed στον ρόλο του καρδιοχειρουργού και μεγάλου έρωτα της Νταϊάνα, Δρ. Khan, όπως και τον Καλίντ Αμπντάλα στον ρόλο του τελευταίου της συντρόφου, Ντόντι Αλ Φαγέντ.

Ο πέμπτος κύκλος του The Crown θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Νοέμβριο του 2022.



Stranger Things, 4η σεζόν (Netflix)

Όπως έχουμε μάθει από τις δηλώσεις των συντελεστών η νέα σεζόν της σειράς αναμένεται να είναι η πιο μεγάλη, η πιο σκοτεινή και η πιο τρομακτική από όλες, γεγονός που έχει κάνει τους φαν να αδημονούν μετά από μια αναμονή τριών, σχεδόν, χρόνων.



Το Netflix φρόντισε να κάνει μάλιστα την αγωνία να χτυπήσει κόκκινο, δίνοντας στη δημοσιότητα και τους τίτλους των εννέα επεισοδίων: Το κλαμπ της κολάσεως - Η κατάρα του Βέκνα - Το τέρας και η υπερηρωίδα - Αγαπημένε μου Μπίλι - Πρόγραμμα Νίνα - Η βουτιά - Η σφαγή στο εργαστήριο Χόκινς - Ο μπαμπάς - Ο κουμπαράς.



Τις τελευταίες ώρες, η δημοφιλής πλατφόρμα «έστειλε» γράμμα σε όλους τους θαυμαστές της σειράς κάνοντας γνωστή την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας σεζόν η οποία θα χωριστεί σε δύο μέρη, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι η επιτυχημένη σειρά και η ιστορία της Eleven θα τελειώσει στην πέμπτη σεζόν.



Έτσι, το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν του Stranger Things θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου, ενώ το δεύτερο θα είναι διαθέσιμο την 1η Ιουλίου του 2022.

The Mandalorian, 3η σεζόν (Disney+)

Μετά την κυκλοφορία του The Book of Boba Fett, σειρά έχει η τρίτη σεζόν του The Mandalorian, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις της Disney. Τα καλά νέα είναι ότι τα γυρίσματα του νέου κύκλου έχουν ήδη ξεκινήσει και αν λάβει κανείς υπόψη και τον χρόνο που απαιτείται για το post-production, ο νέος κύκλος αναμένεται μέσα στο τρίτο ή το τέταρτο τρίμηνο του 2022.