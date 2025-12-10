Λουτσέσκου: «Ξέρουμε τα πάντα για την αντίπαλο – Θα γίνει μια ωραία “μάχη”»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε για την αναμέτρηση με την Λουντογκόρετς και στάθηκε στα συνεχόμενα ματς που φέρνουν κόπωση, δυσκολία προετοιμασίας και τραυματισμούς.

Δεν είναι το σημαντικότερο ματς απ’ τα τρία που απομένουν, αλλά είναι σημαντικό. Έτσι χαρακτήρισε το παιχνίδι με την Λουντογκόρετς για το Europa League, ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού:

Για το αν πιστεύει ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό ματς από τα τρία που έμειναν: «Δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά είναι σημαντικό ναι. Έχουμε άλλα δύο ματς μετά που παίζονται συνολικά έξι βαθμοί. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα ματς είναι πιο σημαντικό από το άλλο, όλα τα ματς είναι σημαντικά. Από την πλευρά μας δεν είναι σωστό να κάνουμε υπολογισμούς. Θα δούμε τι θα γίνει στον αγώνα και μετά έχουμε δρόμο μπροστά μας με άλλα δύο παιχνίδια».

Για τα προβλήματα τραυματισμών που έχουν προκύψει: «Με τόσο μεγάλο αριθμό αγώνων σε τόσο μικρό διάστημα είναι λογικό να έχουμε θέματα τραυματισμών. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε, με σερί ματς και σερί ταξίδια. Ήρθαμε εδώ με αεροπλάνο, μετά κάναμε δύο ώρες με λεωφορείο, θα φύγουμε μετά το ματς τα ξημερώματα, το Σάββατο προπόνηση και ταξίδι πάλι για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Παίζουμε με ομάδες που συνήθως έχουν χρόνο να ετοιμάσουν τα παιχνίδια με εμάς και δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Χρειάζεται από όλους μια έξτρα προσπάθεια και γίνεται από όλους αυτή η έξτρα προσπάθεια. Όσοι είναι εδώ πρέπει να είναι έτοιμοι, ελπίζουμε σε επιστροφές. Όπως δεν μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς σε βαθμούς, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με τους τραυματισμούς. Κάνουμε αξιολόγηση από ματς σε ματς».

Για το αν ο Ντεσπόντοφ βοήθησε στο να πει πράγματα για την Λουντογκόρετς: «Δεν χρειάστηκε να μου πει κάτι, γνωρίζω τα πάντα για τον αντίπαλο. Πως παίζει, πως αμύνεται, πως κάνει επίθεση. Είναι μια ομάδα που αγαπάει να έχει την μπάλα και κυριαρχεί στα παιχνίδια της στην Βουλγαρία. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σίγουρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς και να... αφήσουμε τον Κιρίλ. Εμείς είμαστε μια ομάδα που και εμείς θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο για αυτό θα γίνει μια ωραία μάχη».

Για την διαχείριση στους φορ μετά τον τραυματισμό Γιακουμάκη: «Θα είναι όπως θα είναι! Θέλετε να σας πω ποιος θα παίξει; Η δουλειά μιας ομάδας σας έχω πει πολλές φορές, αρχίζει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Κάθε μέρα χτίζεται μια προσπάθεια σε κάθε προπόνηση. Είμαστε σε μια περίοδο που κάποιοι παίκτες παίζουν περισσότερο και κάποιοι άλλοι λιγότερο, αλλά όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και θα χρειαστούν όλοι. Δεν νομίζω πως υπάρχει παίκτης που μπορεί να παίξει τόσο μεγάλη ποσότητα αγώνων χωρίς να έχει πρόβλημα. Τα ντέρμπι που έχουμε παίξει είναι παιχνίδια με μεγάλη ένταση και με μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Όλα αυτά έχουν επιρροή στους παίκτες, η πίεση που υπάρχει, η σειρά των αγώνων και το γεγονός ότι είμαστε μια ομάδα που θέλει να κερδίζει συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι τόσο ο Τσάλοφ όσο και ο Μύθου θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό όποτε και αν κληθούν να παίξουν. Μέσα στο γκρουπ που έχουμε φτιάξει όλοι έχουν την υπευθυνότητα που χρειάζεται για να βοηθήσουν την ομάδα».

Για την βράβευση του στο Βουκουρέστι και ποιο θεωρεί ότι είναι το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από την πορεία του στον ΠΑΟΚ: «Δεν θέλω να πω κάτι για αυτό. Την Δευτέρα μίλησα για αυτό και είχατε όλες τις πληροφορίες. Το πιο σημαντικό πλέον είναι το παιχνίδι με την Λουντογκόρετς. Δεν έχει σημασία να μιλήσω για την επιρροή μου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με ενδιαφέρει μόνο η νίκη σε αυτόν τον αγώνα, είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου και κάνω ότι μπορώ για να προπονήσω καλύτερα τον ΠΑΟΚ».

