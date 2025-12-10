ΠΑΟΚ: Πρώτη εμφάνιση για τον Μυστακίδη - «Καλύτερα να κάνουμε, παρά να μιλάμε»

Ο Τέλης Μυστακίδης εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια στο γήπεδο ως ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Πρώτη εμφάνιση για τον Μυστακίδη - «Καλύτερα να κάνουμε, παρά να μιλάμε»
Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Πριέβιντζα, έχει ξεχωριστή σημασία μιας και είναι το πρώτο όπου θα βρεθεί στο «PAOK Sports Arena» ο Τέλης Μυστακίδης, ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ.

Ο νέος μεγαλομέτοχος του συλλόγου, αφίχθη λίγα λεπτά μετά τις 19:00 και γνώρισε την αποθέωση από όσους τον περίμεναν στο σημείο.

Μάλιστα, όταν αποβιβάστηκε από το όχημά του, αγκάλιασε ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκεί και με ένα πλατύ χαμόγελο έκανε την είσοδό του στο γήπεδο.

Αμέσως μετά ο κ. Μυστακίδης παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας: «Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ απόψε. Ελπίζω να πάει καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα.

Δυστυχώς, λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ. Πάντα ήταν στην καρδιά μου. Είναι ειδικά καλό με την ομάδα που χτίζουμε να έρθουμε εδώ να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε και τους παίκτες γιατί στο κάτω-κάτω η ομάδα δική τους είναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθλους και τους παίκτες.

Το άλλο που ήθελα να πω, είναι ότι, γενικά εμείς, δεν ξέρω πως θα είναι η επικοινωνία, δεν ξέρω πόσο θα μιλάμε, καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε. Ελπίζω απόψε να κάνουμε κάτι ωραίο».

