O νέος «Μπάτμαν» στην κορυφή του ελληνικού box office

To «The Batman» έκοψε 85.947 εισιτήρια κατά το άνοιγμά του στην Ελλάδα

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το πενθήμερο 3 έως 7 Μαρτίου 2022.

«Με το δεξί» μπήκε ο Μάρτιος στα ελληνικά σινεμά, χάρη φυσικά στη νέα ταινία Μπάτμαν (The Batman).



Συγκεκριμένα, από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου, σε πανελλαδική κλίμακα 29 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 108.679 εισιτήρια. Ωστόσο, στη λίστα με τις 10 πιο εμπορικές ταινίες και στο σύνολο των εισιτηρίων, έχουν ενσωματωθεί και αυτά που αφορούν την Καθαρά Δευτέρα (7/03).



Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τις νέες κυκλοφορίες της περασμένης Πέμπτης, μόνο ο Μπάτμαν του Ματ Ριβς με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του «Σκοτεινού Ιππότη» κατάφερε να μπει στα τσαρτ, κατακτώντας -όπως ήταν αναμενόμενο- την κορυφή του ελληνικού box office.



Δείτε αναλυτικά το Top-10 των εισιτηρίων για το πενθήμερο 3 έως 7 Μαρτίου 2022.



1. «The Batman», εισιτήρια 74.001 (175 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 85.947 (1η εβδομάδα προβολής).



2. «Uncharted», εισιτήρια 9.241 (49 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 73.363 (3η εβδομάδα προβολής).



3. «Έγκλημα στον Νείλο», εισιτήρια 4.214 (27 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 86.980 (4η εβδομάδα προβολής).



4. «Τραγούδα! 2», εισιτήρια 4.124 (47 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 109.483 (12η εβδομάδα προβολής).



5. «Ενκάντο», εισιτήρια 3.582 (34 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 69.554 (15η εβδομάδα προβολής).



6. «Σμύρνη μου αγαπημένη», εισιτήρια 2.683 (37 οθόνες) / Σύνολο: 220.877 (11η εβδομάδα προβολής).



7. «Μπάντι ο ροκ σταρ 2», εισιτήρια 2.310 (65 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 5.899 (2η εβδομάδα προβολής)



8. «Ένας οργισμένος άντρας εκδικείται», εισιτήρια 1.545 (10 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 15.727 (3η εβδομάδα προβολής).



9. «Ο μεσάζοντας», εισιτήρια 1.416 (9 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 10.008 (2η εβδομάδα προβολής).



10. «Spider-Man: No Way Home», εισιτήρια 1.031 (6 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 463.814 (12η εβδομάδα προβολής).





