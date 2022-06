Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 2022: Οι εκδηλώσεις σε αίθουσες, κήπους και αρχαιολογικούς χώρους

​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει τις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 2022.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 21 Ιουνίου του 1982 στο Παρίσι, με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Πολιτισμού Jack Lang, με σκοπό να βγούνε «όλοι οι μουσικοί στους δρόμους». Από το 1985 εξαπλώθηκε εκτός Γαλλικών συνόρων, με πρώτο σταθμό την Αθήνα. Μετά από μία δεκαετία, οι εκδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πλέον, η Γιορτή της Μουσικής γιορτάζεται με περισσότερες από 25.000 εκδηλώσεις, όλων των μουσικών ειδών, και δωρεάν για το κοινό, με ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς να κατακλύζουν δημόσιους χώρους και αίθουσες σε όλη την Ευρώπη αναδεικνύοντάς την, ως τη μεγαλύτερη κοινή πολιτιστική διοργάνωση.

Φέτος, γιορτάζεται για 23η συνεχόμενη χρονιά, με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πανελλαδικά, με ελεύθερη είσοδο. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής μουσικής γιορτής, πραγματοποιούνται συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις με τη φροντίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αίθουσες, κήπους και αρχαιολογικούς χώρους.

Αναλυτικά:

ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αύλειος χώρος του Μουσείου, Ασ. Φωτήλα 2, Μεσολόγγι

Δευτέρα 20.06.2022, Ώρα έναρξης: 20:30 Ελεύθερη είσοδος

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και το Πολιτιστικό Εργαστήριο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, συνδιοργανώνουν την εκδήλωση με τίτλο «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ- 100 χρόνια μετά...» η οποία αποτελεί αφιέρωμα στην Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τα παράλια της Μ. Ασίας.

Συμμετέχουν μουσικοί, χορευτικά τμήματα και θεατρικό τμήμα ενηλίκων

Οι μουσικοί που συνοδεύουν είναι:

Ν. Παπαδόπουλος – βιολί

Σ. Χατζοπούλου – κανονάκι

Γ. Ζήγος- Χαϊτίδης – κρουστά

Π. Καραγεώργος – ούτι

Ευαγ. Φλιτούρη, Β. Γεωμπρέ- τραγούδι

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Προαύλιος χώρος του Ανακτόρου των Αρχαγγέλου Μιχαήλ & Αγίου Γεωργίου, Παλαιά Ανάκτορα, Κέρκυρα

Τρίτη 21.06.2022, Ώρα έναρξης: 21:00 Ελεύθερη είσοδος

Συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας "Μάντζαρος"

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασιλικό Θέατρο, 30ής Οκτωβρίου 2, Θεσσαλονίκη

Τρίτη 21.06.2022, Ώρα έναρξης: 20:30 Ελεύθερη είσοδος. Είσοδος με προσκλήσεις

Η διάθεση των δελτίων εισόδου θα γίνει από το εκδοτήριο της Κ.Ο.Θ. και ηλεκτρονικά από το www.tsso.gr ( https://tickets.tsso.gr/?code=287 )

Έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση συναυλίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό την Τρίτη 21 Ιουνίου, ώρα 20:30, στο Βασιλικό Θέατρο. Πρόκειται για το πρόγραμμα με το οποίο θα εμφανιστεί η ΚΟΘ στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.

Διεύθυνση ορχήστρας: Ζωή Τσόκανου

Βιολί: Daniel Lozakovich

Παραγωγή: Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Συνεργασία: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Πρόγραμμα:

Γιώργος Αξιώτης (1875-1924): Λυρικό ιντερμέτζο (Μουσικολογική επιμέλεια και δωρεάν παραχώρηση υλικού: Βύρων Φιδετζής)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μείζονα, έργο 35

Ι. Allegro moderato II. Canzonetta (andante) III. Allegro vivacissimo

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908): «Σεχραζάντ», συμφωνική σουίτα, έργο 35

Ι. Η θάλασσα και το καράβι του Σεβάχ ΙΙ. Το παραμύθι του πρίγκιπα Καλεντέρ ΙΙΙ. Ο νεαρός πρίγκιπας και η νεαρή πριγκίπισσα IV. Η γιορτή στη Βαγδάτη και το ναυάγιο του καραβιού.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κήπος Μ1, 25ης Μαρτίου και Παραλία, Θεσσαλονίκη

Τρίτη 21.06.2022, Ώρα έναρξης: 21:00 Ελεύθερη είσοδος

H νεοσύστατη ορχήστρα Big Band of Northern Greece αποτελούμενη από το "νέο αίμα" της τζαζ σκηνής της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με μουσικούς που έχουν ήδη διαγράψει μια αξιόλογη καλλιτεχνική πορεία με ρεπερτόριο που περιλαμβάνει έργα από την χρυσή εποχή των Big Bands του προηγούμενου αιώνα και με το Pop συγκρότημα Liebe, σκοπεύουν να ξεσηκώσουν το κοινό της Θεσσαλονίκης γιορτάζοντας με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής.

Διοργάνωση: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Big Band of Northern Greece:

Glenn Miller (1904-1944): Moonlight Serenade

Christos El. Papadopoulos: Brooklyn Bridge

Gregory Stone (1900-1991) & Josef Bonime (1891-1959): Let's dance

Cole Porter (1891-1964): I've got you under my skin

Richard Rodgers (1902–1979) & Lorenz Hart (1895–1943): The lady is a tramp

Duke Ellington (1899-1974): C jam blues

Herbie Hancock (1940): Watermelon man

Bart Howard (1870-1954): Fly me to the moon

Irving Berlin (1888-1989): Blue Skies

Traditional New Orleans: Just a closer walk -

Big Band of Northern Greece: Χρήστος Παπαδόπουλος κλαρινέτο, καλλιτεχνική επιμέλεια, Στέργιος Κόιας τύμπανα, Πάνος Βουλγαράκης κοντραμπάσο, Τάσος Κορκόβελος πιάνο, Κώστας Αντωνόπουλος ηλεκτρική κιθάρα, James Wylie alto σαξόφωνο, Χρήστος Θεοδωσιάδης tenoro σαξόφωνο, Σοφία Μωϋσιάδη tenoro σαξόφωνο, Παύλος Νίκου alto σαξόφωνο, Θάνος Τσακιλτζίδης baritono σαξόφωνο, Γιώργος Αβραμίδης τρομπέτα, Νίκος Πλάτων τρομπέτα, Παναγιώτης Καπετανάκης τρομπέτα, Γιώργος Λάλος τρομπέτα, Μιχάλης Καρανίκος τρομπόνι, Κωνσταντίνος Χαΐνογλου τρομπόνι, Νεοκλής Αραβαδινός τρομπόνι, Αλεξάνδρα Καραμπουρνιώτη τραγούδι, Νίκος Κύρτσος τραγούδι

Liebe: Γεώργος Μπέγκας τραγούδι, Δημοσθένης Ζαχαριάδης πλήκτρα

Συμμετέχουν: Λάζαρος Πλιάμπας κρουστά- τύμπανα, Κωνσταντίνος Κατσαρός τρομπέτα, Ηλίας Σμήλιος κιθάρα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αίθριο Μουσείου, Μ. Ανδρονίκου 6, Θεσσαλονίκη

Τρίτη 21.06.2022, Ώρα έναρξης: 20:30 Ελεύθερη είσοδος

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (21 Ιουνίου) θα συμμετάσχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής και θα παρουσιάσει, σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μια συναυλία εγχόρδων) υπό την διεύθυνση του κ. Δημητρίου Χανδράκη.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του Συλλόγου των Φίλων του ΑΜΘ.

Πρόγραμμα:

W.A.Mozart (1756-1791): Divertimento in F major Allegro-Andante-Presto

E.Elgar (1857-1934): Salut d'Amour

P.I.Tchaikovsky (1840-1893): Serenade for string Orchestra

P.I.Tchaikovsky (1840-1893): Pezzo in forma di Sonatina-Waltzer-Elegie-Finale (Tema Russo)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αμφιθέατρο Στέφανος Δραγούμης, Λεωφ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη

Τρίτη 21.06.2022. Ώρα έναρξης: 20:00 Ελεύθερη είσοδος

Συναυλία με χορωδιακά τραγούδια της Σεφαραδίτικης μουσικής παράδοσης.

Συμμετέχουν:

Ladino Choir of Thessaloniki - Friends of Music Kalamaria's - Χορωδία Λαντίνο Θεσσαλονίκης του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Καλαμαριάς

Νέα Χορωδία Δήμου Καλαμαριάς

Διευθύνει από το πιάνο ο Κωστής Παπάζογλου.

Πρόγραμμα:

Ose shalom (Nurit Hirsh, Ησαϊα 9:7, επεξεργασία/καταγραφή Κωστή Παπάζογλου – ΚΠ)

Radhalaila (παραδοσιακό Χόρα, επεξ/κατγ. ΚΠ)

Eli eli (Senesh/Zahavi - επεξ/κατγ. ΚΠ)

Adio Kerida & Los bilbilikos παραδοσιακά σεφαραδίτικα - επεξ/κατγ ΚΠ)

Go down Moses (αφροαμερικάνικο με αναφορά στον Ισραήλ – επεξ. Fred Hall)

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κήπος του Μεγάρου Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21, Αθήνα

Τρίτη 21.06.2022, Ώρα έναρξης: 20:00 Ελεύθερη είσοδος

Πρόγραμμα:

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Συμφωνία αρ. 1 σε ντο μείζονα, έργο 21

I. Adagio molto - Allegro con brio II. Andante cantabile con moto III. Minuet: Allegro molto e vivace - Trio IV. Finale: Adagio - Allegro molto e vivace

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Διεύθυνση ορχήστρας: Κάτια Μολφέση

Steve Reich (1936): Drumming

Part 1: 4 pairs of tuned bongo drums

Σύνολο κρουστών ΤΥΠΑΝΑ

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Δημήτρης Δεσύλλας

ΤΥΠΑΝΑ: Δημήτρης Δεσύλλας, Ανδρέας Φαρμάκης, Νίκος Μεταλληνός, Μάριος Μουζακίτης, Μπάμπης Ταλιαδούρος, Δημήτρης Αργυρόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Άγης Γυφτόπουλος Βοηθός: Αθηνά Κανταρά

Τεχνικός διευθυντής: Μιχάλης Διακογιώργης Βοηθός: Γιάννης Ψαράκης

Συγκροτήματα που ξεχώρισαν στις φετινές Ανοιχτές Πλατφόρμες του κύκλου ΓΕΦΥΡΕΣ

Χριστίνα Ψύχα: "Βιολετέρα"

Γιάννης Λουκάτος & Hot Club de Grèce

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ "ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Αύλειος χώρος του Μουσείου, Διογένους 1-3, Αθήνα

Τρίτη 21.06.2022, Ώρα έναρξης: 20:30 Ελεύθερη είσοδος

Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων "Φοίβος Ανωγειανάκης" - Κέντρο Εθνομουσικολογίας συμμετέχει στον εορτασμό της Ημέρας της Μουσικής στις 21 Ιουνίου με τη μουσική εκδήλωση με τίτλο "Από την Μικρασία... Μουσικές μνήμες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στις παλαιές προσφυγικές κοινότητες της Αττικής".

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν σκοποί και τραγούδια από διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας, τα οποία θα τραγουδήσουν Μικρασιάτες ερμηνευτές, φορείς της προφορικής παράδοσης των τόπων καταγωγής τους.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα του ICOM και είναι η πρώτη από μια σειρά έξι μουσικών εκδηλώσεων αφιερωμένων στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Κήπος του Ιλίου Μελάθρου, Ελ. Βενιζέλου 12, Αθήνα

Τρίτη 21.06.2022, Ώρα έναρξης: 20:00 Ελεύθερη είσοδος Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο 2103610067

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής έχει προγραμματιστεί μουσική εκδήλωση του Πανελληνίου Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.), σε συνδιοργάνωση με το Μουσείο.

Η Ναυσικά Παπαηλία θα μας ταξιδέψει με γαλλικά τραγούδια υπό τη συνοδεία του Στέλιου Κεφαλόπουλου στα πλήκτρα και του Σπύρου Νίκα στο ακορντεόν.​

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr