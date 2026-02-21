Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

Νέα ευκαιρία για οριστικό κλείσιμο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, μακριά από τα δικαστήρια και με σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα, δίνει η επαναλειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, το σύστημα της οποίας άνοιξε για υποβολή αιτήσεων.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 24 Ιουλίου 2026, ενώ η Επιτροπή θα ολοκληρώσει την εξέταση των αιτημάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις έως τις 31 Μαρτίου 2027. Η ρύθμιση αφορά φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν έχουν συζητηθεί έως τις 23 Ιουλίου 2026.

Το κύριο κίνητρο για την προσφυγή στην Επιτροπή είναι το «κούρεμα» που εφαρμόζεται αποκλειστικά σε πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις, με κλιμακούμενες εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης:

75% για εξόφληση σε 1 δόση

65% για 2 έως 4 δόσεις

55% για 5 έως 8 δόσεις

50% για 9 έως 12 δόσεις

45% για 13 έως 16 δόσεις

40% για 17 έως 20 δόσεις

30% για 21 έως 24 δόσεις

Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρύθμισης αποτελεί η άμεση καταβολή του 30% του κύριου φόρου, ενώ το υπόλοιπο ποσό, μαζί με το μειωμένο ποσό των επιβαρύνσεων, εξοφλείται στις δόσεις που θα συμφωνηθούν. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων ή μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων, ο συμβιβασμός ακυρώνεται αυτομάτως.

Η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου βάσει νομολογίας και πάγιας πρακτικής της Φορολογικής Διοίκησης και διαμορφώνει πρόταση συμβιβασμού, την οποία κοινοποιεί ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο.

Ο φορολογούμενος έχει στη διάθεσή του πέντε εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την πρόταση, ενώ για όλο το διάστημα εκκρεμοδικίας αναστέλλεται η εκδίκαση της υπόθεσης από τα αρμόδια δικαστήρια

