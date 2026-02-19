ΑΑΔΕ: Θα «ανοίγει» για έλεγχο λογαριασμούς και σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» - ξένες τράπεζες

Νέα δεδομένα ισχύουν από τις 18 Φεβρουαρίου για τους φορολογούμενους, καθώς διευρύνθηκε ο μηχανισμός ελέγχου προσαύξησης περιουσίας BANCAPP της ΑΑΔΕ με απόφαση του διοικητή της.

Ο κύκλος των φορέων που υποχρεούνται να διαβιβάζουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ, διευρύνεται και στο εξής θα λαμβάνονται δεδομένα όχι μόνο από τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και από τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, καθώς και ηλεκτρονικά «πορτοφόλια», εφόσον (α) δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και (β) είναι καταχωρημένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η αλλαγή αφορά στα «Υπόχρεα Πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP και για κάθε αίτημα ελέγχου που υποβάλλεται μέσω του BANCAPP, η ΑΑΔΕ λαμβάνει απάντηση από όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα.

Το BANCAPP (Bank Account Nexus Crosscheck Application) αποτελεί το Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας το οποίο λειτουργεί ως ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά τα αιτήματα άρσης τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου που δημιουργούνται στο ΟΠΣ ELENXIS, όταν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για συγκεκριμένο ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ.

Το αίτημα αποστέλλεται μέσω ειδικού κόμβου επικοινωνίας και οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να απαντήσουν για τα στοιχεία που τηρούν για το εξεταζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για την ελεγχόμενη περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του BANCAPP διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που τα Υπόχρεα Πρόσωπα (τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών κλπ) εντοπίσουν λογαριασμούς ή συναλλαγές για το ελεγχόμενο ΑΦΜ, αποστέλλουν μέσω BANCAPP κατάλογο τύπων προϊόντων που αφορούν το ελεγχόμενο πρόσωπα, όπως: καταθετικοί λογαριασμοί πρώτης ζήτησης και προθεσμιακοί, χορηγητικά προϊόντα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, repos κ.λπ.), πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές θυρίδες, λογαριασμοί πληρωμών, προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Παράλληλα, αξιοποιούνται δεδομένα από το Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, όπως κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμών και λοιπές χρηματοοικονομικές πράξεις που σχετίζονται με το εξεταζόμενο ΑΦΜ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.