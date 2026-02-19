Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου για χρηματοδότηση και αγροτικά ακίνητα

Τι περιλαμβάνει νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΑΑΤ για τονπρωτογενή τομέα

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου για χρηματοδότηση και αγροτικά ακίνητα
View of the surroundings of Lake Iliki, a natural lake north of the City of Thebes, 90 km Northwest of Athens, on July 29, 2024 / Άποψη της περιοχής πέριξ της λίμνης Υλίκης, στις 29 Ιουλίου 2024
Συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης καταστροφών. Σε αυτό κατατέθηκε τροπολογία με ρυθμίσεις σχετικά με την παράταση διευκόλυνσης πρόσβασης αγροτών σε χρηματοδότηση και παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε αγρότες και ανέργους.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται η ισχύς κρίσιμων ρυθμίσεων που αφορούν τόσο τη χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών όσο και την παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Συγκεκριμένα, παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 23 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέμνου (ν. 4690/2020), που επιτρέπει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να συνάπτουν και ανανεώσουν δάνεια, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «η νέα νομοθετική παρέμβαση έρχεται να δώσει “ανάσα” ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και να διασφαλίσει τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων».

Τι ισχύει για τα αγροτικά ακίνητα

Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα αγροτικά ακίνητα παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι προθεσμίες των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018.

Συγκεκριμένα:

  • Παρατείνεται η ισχύς των αποφάσεων παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4061/2012, ώστε να μη βρεθούν εκτός νομικού πλαισίου αγρότες που ήδη καλλιεργούν τις εκτάσεις και να αποφευχθούν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις.
  • Διατηρείται η δυνατότητα παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων σε νέους και επαγγελματίες αγρότες, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ενισχύοντας την είσοδο και παραμονή παραγωγών στον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Τσιάρας, με αφορμή την ατζέντα για τα αγροτικά ακίνητα τόνισε ότι: «ταυτόχρονα, παρατείνουμε για ακόμη ένα έτος τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων τόσο σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ανέργους όσο και σε νέους και επαγγελματίες αγρότες, όπου υπάρχουν αδιάθετες εκτάσεις» τονίζοντας πως «με τον τρόπο αυτόν αξιοποιούμε τη δημόσια γη παραγωγικά, ενισχύουμε την είσοδο νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα και στηρίζουμε την περιφέρεια. Η στρατηγική μας εντάσσεται στους εξής πυλώνες: περισσότερη ρευστότητα, καλύτερη αξιοποίηση της γης, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Πιστεύουμε στις δυνατότητες του Έλληνα αγρότη και επενδύουμε στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα».

Οι ρυθμίσεις του ΥΠΑΑΤ – Τι ισχύει για τη χρηματοδότηση αγροτών

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του ΥΠΑΑΤ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιλέξει συνειδητά να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα παρατείνουμε εκ νέου μια κρίσιμη ρύθμιση που επιτρέπει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό και χρηματοδότηση χωρίς το εμπόδιο της ασφαλιστικής ενημερότητας. Το κάνουμε γιατί γνωρίζουμε ότι, ιδιαίτερα στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, οι ανάγκες είναι αυξημένες και η ρευστότητα καθοριστική για να ξεκινήσει και να εξελιχθεί ομαλά η παραγωγή. Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή στήριξης της αγροτικής οικονομίας, σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής και οι χρηματοδοτικές πιέσεις παραμένουν υψηλές. Θέλουμε οι αγρότες μας να μπορούν να προγραμματίζουν με ασφάλεια, να επενδύουν στην καλλιέργειά τους και να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους».

