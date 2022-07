Ο Τομ Κρουζ έγινε 60: 10 πράγματα για τον πιο ριψοκίνδυνο ηθοποιό του Χόλιγουντ

Τζωρτζίνα Ντούτση

10/07/2022 06:50

Πριν μερικές ημέρες, στις 3 Ιουλίου, ο Τομ Κρουζ συμπλήρωσε 60 χρόνια πάνω σε ετούτη τη γη και όπως όλα δείχνουν, φέτος είναι η χρονιά του!



Το «Top Gun: Maverick» έχει σπάσει τα ταμεία του box office, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, θεωρείται μόλις η δεύτερη πιο εμπορική ταινία στα χρόνια της πανδημίας, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, ενώ παράλληλα έχει και επίσημα ανακηρυχθεί ως η πιο επιτυχημένη ταινία στη μέχρι τώρα καριέρα του Νεοϋορκέζου σταρ!



Η επιτυχία για τον διάσημο ηθοποιό που γεννήθηκε το 1962 και έζησε φτωχικά και δύσκολα παιδικά χρόνια, ήρθε από πολύ νωρίς. Ο πρώτος κινηματογραφικός του ρόλος ήταν στο Endless Love (Ατέλειωτη Αγάπη) το 1981, ενώ ως πρωταγωνιστής για πρώτη φορά εμφανίστηκε στις Πονηρές Δουλειές Ενός Πρωτάρη (Risky Business) το 1983. Ο ρόλος του Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ στο «Top Gun» του 1986… απογείωσε την καριέρα του 23χρονου -τότε- Τομ, χαρίζοντάς του παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Σαράντα χρόνια και δεκάδες ταινία μετά, ο 60χρονος πλέον Κρουζ, παραμένει αγέραστος και ίσως ο πλέον ριψοκίνδυνος ηθοποιός του Χόλιγουντ, καθώς όπως είναι γνωστό συνηθίζει να κάνει ο ίδιος όλα τα επικίνδυνα stunts στις ταινίες του, ξεπερνώντας κάθε φορά τον εαυτό του!



Το φλερτ του Κρουζ με τον κίνδυνο συνεχίζεται και εκτός κάμερας. Ο ηθοποιός μοιάζει κυριολεκτικό ασταμάτητος αφού αγαπάει ιδιαίτερα την ταχύτητα, τις μοτοσικλέτες και είναι γνωστή η ικανότητα του να πιλοτάρει αεροπλάνα ή μαχητικά αεροσκάφη, μια αγάπη που ξεκίνησε μετά το πρώτο Top Gun του 1986.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τον «Πίτερ Παν του σινεμά», είναι να γυρίσει μια ταινία στο διάστημα, ένα εγχείρημα που με τη βοήθεια του Έλον Μασκ και της NASA όλα δείχνουν πως θα γίνει πραγματικότητα.

Αλήθεια, τι άλλο πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να του δώσει η Ακαδημία ένα Όσκαρ; Ο 60χρονος ηθοποιός, τρεις φορές έχει πάει μέχρι την… πηγή αλλά δεν έχει πιει νερό. Για την ώρα τουλάχιστον, βολεύεται με τις τρεις Χρυσές Σφαίρες που έχει κερδίσει για τα φιλμ: Γεννημένος της 4η Ιουλίου (Born on the Fourth of July, 1989), Τζέρι Μαγκουάιρ (Jerry Maguire, 1996) και Μανόλια (Magnolia, 1999).

Aυτή την εποχή, ο Τομ Κρουζ ολοκληρώνει τα γυρίσματα του τελευταίου Mission: Impossible και όπως μαθαίνουμε τα stunts που γύρισε στη Νότια Αφρική θα μείνουν στην ιστορία της μεγάλης οθόνης. Υπομονή έως το 2024...