Η Τέιλορ Σουίφτ θα σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία

Η Τέιλορ Σουίφτ υπογράφει και το σενάριο στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Η σούπερ σταρ της ποπ, Τέιλορ Σουίφτ, θα κάνει σκηνοθετικό της ντεμπούτο με μία μεγάλου μήκους ταινία από πρωτότυπο σενάριο που έχει γράψει η ίδια. Το κινηματογραφικό στούντιο Searchlight Pictures θα αναλάβει την παραγωγή της ταινίας, σύμφωνα με το Variety.

«Είναι πραγματική χαρά και προνόμιο να συνεργαζόμαστε μαζί της, καθώς ξεκινά αυτό το συναρπαστικό και νέο δημιουργικό ταξίδι» ανέφεραν σε δήλωσή τους οι πρόεδροι της Searchlight, Ντέιβιντ Γκρίνμπαουμ και Μάθιου Γκρίνφιλντ.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ταινία, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των συντελεστών και της πλοκής, παραμένουν προς το παρόν κρυφές.

Μαζί με την τεράστια επιτυχία της στη μουσική Αμερικανίδα η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, τα τελευταία χρόνια έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της στη σκηνοθεσία πολλών μουσικών βίντεο, μεταξύ άλλων, για το τραγούδι της «The Man».

Πέρυσι, όταν κυκλοφόρησε ξανά το άλμπουμ της Red (Taylor's Version), η τραγουδίστρια σκηνοθέτησε για το τραγούδι «All Too Well» τη διάρκειας 15 λεπτών ταινία «All Too Well: The Short Film» που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης επί σκηνής με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Φεστιβάλ, Κάμερον Μπέιλι, η Τέιλορ Σουίφτ εξέφρασε την επιθυμία της να σκηνοθετήσει μια ταινία μεγάλου μήκους.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ



Διαβάστε επίσης





Η Τέιλορ Σουίφτ είναι η Σταχτοπούτα στο βίντεο του νέου της τραγουδιού

«Midnights»: Οι 13 άγρυπνες νύχτες της Τέιλορ Σουίφτ

Οι Εκείνος + Εκείνος ελπίζουν να φτάσουν όπου δεν μπορούν