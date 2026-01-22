Αντίδραση Δ. Γιαννακόπουλου: «Δεν κάνουν τίποτα όταν οπαδοί βρίζουν εμάς και τις οικογένειές μας»

Στο Ισραήλ ο Εργκίν Αταμάν έγινε δεκτός με υβριστικά συνθήματα. Από τη στιγμή που έφτασε με το πούλμαν της αποστολής του Παναθηναϊκού, μέχρι φυσικά και τη στιγμή που ήταν στο παρκέ. Μια κατάσταση που σχολιάστηκε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, με αναρτήσεις του πρόβαλε τα βίντεο όπου βρίζουν τον Αταμάν στο Τελ Αβίβ, αλλά και τον ίδιο στο ΣΕΦ προ ημερών, στο ματς του Ολυμπιακού με την Μακάμπι.

Αυτό που διερωτήθηκε, είναι πότε θα τιμωρηθούν οι σύλλογοι που αφήνουν τους οπαδούς τους να έχουν τέτοια συμπεριφορά, απέναντι σε αντιπάλους.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Κάθε φορά που μιλάνε ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες, τρώμε πρόστιμο... Πότε θα επιβληθούν πρόστιμα στους συλλόγους, που δεν κάνουν τίποτα όταν οι οπαδοί τους βρίζουν εμάς και τις οικογένειές».