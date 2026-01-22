Αυτός είναι ο Ουκρανός δολοφόνος του ξενοδόχου στη Ρόδο - Συνελήφθη στη Γερμανία

Παρίστανε τον αυτόπτη μάρτυρα για να καλύψει τα ίχνη του - Αποκάλυψε ο ίδιος το πτώμα

Κατερίνα Ρίστα

Αυτός είναι ο Ουκρανός δολοφόνος του ξενοδόχου στη Ρόδο - Συνελήφθη στη Γερμανία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθη στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μοναχο ο κατηγορούμενος για τη στυγερή δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο. Οι αστυνομικοί του τμήματος Ιαλυσού ειχαν πληροφορία ότι ο Ουκρανός κινούνταν σε συγκεκριμένες περιοχές του Μονάχου. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ιαλυσού συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς συναδέλφους τους και αργά το απόγευμα της Πέμπτης έφτασαν στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Νewsbomb, ο φερόμενος δράστης ήταν εκείνος που τελικά «πρόδωσε» το σημείο όπου είχε πετάξει το πτώμα, προσποιούμενος τον αυτόπτη μάρτυρα ενός ανύπαρκτου τροχαίου, στην προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

oukranos-rodos.jpg

Ο Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο

Το τηλεφώνημα που άνοιξε τον δρόμο της αλήθειας

«Είμαι στην περιοχή Πασαούτια της Ρόδου. Βλέπω δύο άτομα στο γκρεμό. Έχει γίνει τροχαίο. Βρήκα ένα αυτοκόλλητο από την επιχείρηση ενοικίασης μηχανών που έχετε και πήρα να σας ενημερώσω…».

Με αυτά τα λόγια, σε τηλεφώνημα προς ιδιοκτήτη επιχείρησης ενοικίασης μηχανών, ο φερόμενος δολοφόνος επιχείρησε να «στήσει» το σενάριο του δυστυχήματος. Η γραμμή έκλεισε απότομα. Όταν ο επιχειρηματίας κάλεσε πίσω για διευκρινίσεις, δεν απάντησε ο άνδρας με τα σπαστά ελληνικά, αλλά μια γυναίκα, εργαζόμενη σε ταξιδιωτικό γραφείο της Ρόδου.

Ο κατηγορούμενος, όπως αποκαλύπτεται, την είχε πείσει ότι το κινητό του είχε κλείσει από μπαταρία και ότι χρειαζόταν επειγόντως να πραγματοποιήσει ένα τηλεφώνημα από τη δική της συσκευή.

Η οικογένεια του άτυχου ξενοδόχου ζητά δικαίωση. «Σαν οικογένεια θέλουμε να δούμε τον φονιά να σύρεται στα δικαστήρια και να υπάρξουν οι ανάλογες ποινές », δηλώνει στο Νewsbomb ο αδερφός του θύματος.

rodos-xenodoxos.jpg

Ο ξενοδόχος Κωνσταντίνος Τσιαντής που δολοφονήθηκε από τον Ουκρανό

Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό του πτώματος, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρόδου κάλεσαν για κατάθεση τον τελευταίο άνθρωπο που είχε δει τον ξενοδόχο ζωντανό: τον Ουκρανό κατηγορούμενο. Παρά τις εμφανείς αντιφάσεις του, η υπόθεση έκλεισε αρχικά ως τροχαίο.

«Το ξέρω το θύμα, μου χρωστούσε 650 ευρώ για εργασίες. Απατεώνας. Ήμουν σε μπαρ στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω πού ήταν εκείνο το βράδυ…», είχε υποστηρίξει στην κατάθεσή του.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν διαφορετική.

Ο κατηγορούμενος πράγματι βρισκόταν σε μπαρ το επίμαχο βράδυ — όχι όμως στο κέντρο της πόλης, αλλά πολύ κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα. Και δεν ήταν μόνος. Ήταν μαζί με το θύμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν έναν έντονο καυγά και αποχώρησαν μαζί από το κατάστημα. Λίγες ώρες αργότερα, ο ξενοδόχος βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς ο δράστης φέρεται να τον έπνιξε.

Σοκαριστική λεπτομέρεια: ο ξενοδόχος είχε προλάβει να φωτογραφίσει τον άνθρωπο που, όπως όλα δείχνουν, έμελλε να του αφαιρέσει τη ζωή. Τον είχε μάλιστα κατονομάσει ως βασικό ύποπτο για τη ληστεία στο σπίτι του, στις 12 Απριλίου, με λεία 15.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δέκα ακόμη μελη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο ανάμεσα στους 10 πρώτους νομούς με τις περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

22:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντίδραση Δ. Γιαννακόπουλου: «Δεν κάνουν τίποτα όταν οπαδοί βρίζουν εμάς και τις οικογένειές μας»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Η Ιαπωνία θα είναι η τιμώμενη χώρα το 2026

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 14.200.000 ευρώ

22:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αναντόλου Έφες – Ολυμπιακός 68-74: Άντεξε την αντεπίθεση των Τούρκων και έφυγε νικητής

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ρωσική επίθεση

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Της έσπασε το αήττητο και «κλείδωσε» πρόκριση

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν έως και τέσσερις συναντήσεις το 2026

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Ο καθοριστικός αγώνας για το Europa League

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Άστατος με τοπικές καταιγίδες στα νότια - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις 2-0 - Τελικό - Μεγάλη νίκη και πρόκριση

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: «Καμπανάκι» κινδύνου Χαρίτση για τις επόμενες εκλογές

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα δήλωση Τραμπ για τη Γροιλανδία την ώρα που συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι: «Η δομή της θα είναι καταπληκτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ στο Νταβός: «Σύντομα τα ρομπότ θα υπερτερούν αριθμητικά των ανθρώπων» - Το «καρφί» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR: Το σημαντικό ματς για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα οι «πράσινοι»

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

20:57LIFESTYLE

Άννα Μενενάκου για Σωτήρη Τσαφούλια: «Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, από την πρώτη μέρα ήμασταν ζευγάρι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η ΝΔ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10% – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τραγωδία με ζευγάρι ηλικιωμένων - Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της έκρηξης σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν 5χρονο αγόρι - Συνολικά έχουν συλληφθεί τέσσερα παιδιά

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 14.200.000 ευρώ

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα δήλωση Τραμπ για τη Γροιλανδία την ώρα που συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι: «Η δομή της θα είναι καταπληκτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες»

22:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR: Το σημαντικό ματς για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Άνοιξαν» οι ουρανοί και πάλι στην Αττική - Πού βρέχει τώρα

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «μαλάκωσε» ο Τραμπ για τη Γροιλανδία - Το μοντέλο Κύπρου, ο «Χρυσός Θόλος» και το 1 εκατ. δολάρια σε κάθε κάτοικο

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Πήρε από το θύμα 50.000 και έκοψε τις φλέβες της για να μην τα επιστρέψει», λέει συγγενής

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ