Ρόδος: Συνελήφθη ο Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο

Παρίστανε τον αυτόπτη μάρτυρα για να καλύψει τα ίχνη του - Αποκάλυψε ο ίδιος το πτώμα

Κατερίνα Ρίστα

Ρόδος: Συνελήφθη ο Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
Συνελήφθη στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μοναχο ο κατηγορούμενος για τη στυγερή δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο. Οι αστυνομικοί του τμήματος Ιαλυσού ειχαν πληροφορία ότι ο Ουκρανός κινούνταν σε συγκεκριμένες περιοχές του Μονάχου. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ιαλυσού συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς συναδέλφους τους και αργά το απόγευμα της Πέμπτης έφτασαν στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Νewsbomb, ο φερόμενος δράστης ήταν εκείνος που τελικά «πρόδωσε» το σημείο όπου είχε πετάξει το πτώμα, προσποιούμενος τον αυτόπτη μάρτυρα ενός ανύπαρκτου τροχαίου, στην προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

oukranos-drastis.jpg

Ο Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο

Το τηλεφώνημα που άνοιξε τον δρόμο της αλήθειας

«Είμαι στην περιοχή Πασαούτια της Ρόδου. Βλέπω δύο άτομα στο γκρεμό. Έχει γίνει τροχαίο. Βρήκα ένα αυτοκόλλητο από την επιχείρηση ενοικίασης μηχανών που έχετε και πήρα να σας ενημερώσω…».

Με αυτά τα λόγια, σε τηλεφώνημα προς ιδιοκτήτη επιχείρησης ενοικίασης μηχανών, ο φερόμενος δολοφόνος επιχείρησε να «στήσει» το σενάριο του δυστυχήματος. Η γραμμή έκλεισε απότομα. Όταν ο επιχειρηματίας κάλεσε πίσω για διευκρινίσεις, δεν απάντησε ο άνδρας με τα σπαστά ελληνικά, αλλά μια γυναίκα, εργαζόμενη σε ταξιδιωτικό γραφείο της Ρόδου.

Ο κατηγορούμενος, όπως αποκαλύπτεται, την είχε πείσει ότι το κινητό του είχε κλείσει από μπαταρία και ότι χρειαζόταν επειγόντως να πραγματοποιήσει ένα τηλεφώνημα από τη δική της συσκευή.

Η οικογένεια του άτυχου ξενοδόχου ζητά δικαίωση. «Σαν οικογένεια θέλουμε να δούμε τον φονιά να σύρεται στα δικαστήρια και να υπάρξουν οι ανάλογες ποινές », δηλώνει στο newsbomb ο αδερφός του θύματος.

Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό του πτώματος, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρόδου κάλεσαν για κατάθεση τον τελευταίο άνθρωπο που είχε δει τον ξενοδόχο ζωντανό: τον Ουκρανό κατηγορούμενο. Παρά τις εμφανείς αντιφάσεις του, η υπόθεση έκλεισε αρχικά ως τροχαίο.

«Το ξέρω το θύμα, μου χρωστούσε 650 ευρώ για εργασίες. Απατεώνας. Ήμουν σε μπαρ στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω πού ήταν εκείνο το βράδυ…», είχε υποστηρίξει στην κατάθεσή του.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν διαφορετική.

Ο κατηγορούμενος πράγματι βρισκόταν σε μπαρ το επίμαχο βράδυ — όχι όμως στο κέντρο της πόλης, αλλά πολύ κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα. Και δεν ήταν μόνος. Ήταν μαζί με το θύμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν έναν έντονο καυγά και αποχώρησαν μαζί από το κατάστημα. Λίγες ώρες αργότερα, ο ξενοδόχος βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς ο δράστης φέρεται να τον έπνιξε.

Σοκαριστική λεπτομέρεια: ο ξενοδόχος είχε προλάβει να φωτογραφίσει τον άνθρωπο που, όπως όλα δείχνουν, έμελλε να του αφαιρέσει τη ζωή. Τον είχε μάλιστα κατονομάσει ως βασικό ύποπτο για τη ληστεία στο σπίτι του, στις 12 Απριλίου, με λεία 15.000 ευρώ.

