LIVE Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR: Το σημαντικό ματς για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας

Μετά την εντός έδρας νίκη του επί της Μπασκόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα με στόχο να πλασαριστεί ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα, στο δεύτερο ματς αυτής της «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος πήρε από το... χέρι τον Παναθηναϊκό και με 21 πόντους (5/9 τρίποντα) και 5 ασίστ τον οδήγησε ξανά στα θετικά αποτελέσματα, με 93-74 επί της Μπασκόνια, στο Telekom Center Athens, ενώ κομβικός ήταν και ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους και 5 ασίστ.

Ο Αταμάν έδωσε... ψήφο εμπιστοσύνης στους Έλληνες στο ματς κόντρα στους Βάσκους (Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ έμειναν για διψήφιο νούμερο λεπτών στο παρκέ, ενώ 7 λεπτά αγωνίστηκε ο Ρογκαβόπουλος) κι εκείνοι τον έβγαλαν... ασπροπρόσωπο. Την Πέμπτη (22/1, 21:05), ο Παναθηναϊκός θέλει να περάσει από το Τελ Αβίβ, απέναντι στη Μακάμπι για την 24η αγωνιστική.

Βρίσκεται στο 14-9 και αναζητά μια δεύτερη διαδοχική νίκη, ενώ η ομάδα του Ισραήλ, μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ υποχώρησε στο 9-14.

Η Μακάμπι, πάντως απέδειξε μία ακόμη φορά απέναντι το επιθετικό ταλέντο της, σημειώνοντας 93 πόντους (ηττήθηκε με 100-93). Εχει 89,5 πόντους μ.ο. παραγωγικότητα, ενώ ο Παναθηναϊκός σημειώνει 87,3 πόντους μ.ο.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό ματς χωρίς τον σούπερ σταρ τους Κέντρικ Ναν, αλλά και τον Ντίνο Μήτογλου. Οι Ισραηλινοί δεν υπολογίζουν στους Ουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάκινς.

Το παιχνίδι Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός θα διευθύνουν οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός AKTOR

