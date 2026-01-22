Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά: Διεκόπη η κυκλοφορία
Επισημαίνεται ότι οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις εναλλακτικές διαδρομές που έχουν οριστεί για να αποφύγουν την περιοχή αυτή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην οδό Ιάσονος, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριάκου έως τη συμβολή της με την Ακτή Μιαούλη, στην περιοχή του Πειραιά.
Δείτε το σημείο που έχει διακοπεί η κυκλοφορία:
Επισημαίνεται ότι οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις εναλλακτικές διαδρομές που έχουν οριστεί για να αποφύγουν την περιοχή αυτή.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:44 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την παραμονή της στην Euroleague
20:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφανίστηκε 16χρονη από δομή της Νέας Σμύρνης
19:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ