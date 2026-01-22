Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά: Διεκόπη η κυκλοφορία

Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην οδό Ιάσονος, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριάκου έως τη συμβολή της με την Ακτή Μιαούλη, στην περιοχή του Πειραιά.

Δείτε το σημείο που έχει διακοπεί η κυκλοφορία:

Επισημαίνεται ότι οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις εναλλακτικές διαδρομές που έχουν οριστεί για να αποφύγουν την περιοχή αυτή.