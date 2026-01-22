Μασκ στο Νταβός: «Σύντομα τα ρομπότ θα υπερτερούν αριθμητικά των ανθρώπων» - Το «καρφί» για Τραμπ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μασκ στο Νταβός: «Σύντομα τα ρομπότ θα υπερτερούν αριθμητικά των ανθρώπων» - Το «καρφί» για Τραμπ

Ο Έλον Μασκ στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

AP
Ο Έλον Μασκ, μακροχρόνιος επικριτής της ετήσιας εκδήλωσης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη συνάντηση την Πέμπτη, όπου προέβλεψε ότι τα ρομπότ θα υπερτερούν αριθμητικά των ανθρώπων. Ο Μασκ είχε προηγουμένως απορρίψει να εμφανιστεί στην εκδήλωση, η οποία αυτή την εβδομάδα φιλοξενεί πολλούς αρχηγούς κρατών και επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων του Ντόναλντ Τραμπ, του Εμανουέλ Μακρόν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ξεκινώντας την ομιλία του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Λάρι Φινκ, ο δισεκατομμυριούχος αστειεύτηκε για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, λέγοντας: «Άκουσα για τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης και είπα: “Εννοούμε Peace ή Piece, δηλαδή κομμάτι; Ένα μικρό κομμάτι της Γροιλανδίας, ένα μικρό κομμάτι της Βενεζουέλας… το μόνο που θέλουμε είναι ένα κομμάτι».

Ωστόσο, ο Λάρι Φινκ άλλαξε γρήγορα την συζήτηση και ρώτησε τον Μασκ για τις εταιρείες του και τους στόχους που έχει για αυτές. Ο δισεκατομμυριούχος απάντησε ότι στόχος των εταιριών του, της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος SpaceX, είναι η «βιώσιμη αφθονία» μέσω της ανάπτυξης της ρομποτικής. Η Tesla αναπτύσσει επί του παρόντος ένα ανθρωποειδές ρομπότ, με την ονομασία Optimus, καθώς και αυτοματοποιημένα ρομποταξί.

«Με τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, θα φτάσουμε προς την αφθονία για όλους», εξήγησε ο Μασκ. «Οι άνθρωποι συχνά μιλάνε για την επίλυση της παγκόσμιας φτώχειας – πώς μπορούμε να δώσουμε σε όλους ένα πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο; Ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική».

Ο Μασκ πρόσθεσε ότι οραματίζεται μια μέρα που η ρομποτική θα είναι «πανταχού παρούσα», κάτι που, όπως είπε, θα προκαλέσει «μια έκρηξη στην παγκόσμια οικονομία».

«Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα υπάρχουν περισσότερα ρομπότ παρά άνθρωποι», είπε ο δισεκατομμυριούχος, προσθέτοντας ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι για να φροντίσουν τους ηλικιωμένους πολίτες.

Σε ερώτηση του Φινκ σχετικά με το πόσο γρήγορα τα ρομπότ θα γίνουν διαθέσιμα στο κοινό, ο Μασκ είπε ότι τα ρομπότ Optimus της Tesla εκτελούν επί του παρόντος «απλές εργασίες στο εργοστάσιο».

«Μέχρι το τέλος του έτους, πιστεύω ότι θα εκτελούν πιο σύνθετες εργασίες και, πιθανώς, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, πιστεύω ότι θα τα πουλάμε στο κοινό», εξήγησε ο Μασκ. «Τότε θα είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αξιόπιστα — με λίγα λόγια, θα μπορείτε να τους ζητήσετε να κάνουν ό,τι θέλετε».

Προς το τέλος της 30λεπτης ομιλίας του, ο 54χρονος Μασκ αστειεύτηκε ότι θέλει να πεθάνει στον Άρη, λέγοντας: «Οι άνθρωποι συχνά με ρωτούν αν θέλω να πεθάνω στον Άρη, και εγώ απαντώ: "Ναι, αλλά όχι από την πρόσκρουση"», προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

