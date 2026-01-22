Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 14.200.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) η κλήρωση 3018 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 14.200.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 11, 13, 15, 33, 38 και Τζόκερ το 16.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΘ: Η Ιαπωνία θα είναι η τιμώμενη χώρα το 2026
21:53 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Της έσπασε το αήττητο και «κλείδωσε» πρόκριση
21:32 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα Αριστερά: «Καμπανάκι» κινδύνου Χαρίτση για τις επόμενες εκλογές
21:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα οι «πράσινοι»
20:28 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ