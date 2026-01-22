Κλήρωση Τζόκερ 22/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 14.200.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) η κλήρωση 3018 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 14.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 11, 13, 15, 33, 38 και Τζόκερ το 16.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.