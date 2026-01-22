Άννα Μενενάκου για Σωτήρη Τσαφούλια: «Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, από την πρώτη μέρα ήμασταν ζευγάρι»

Η Άννα Μενενάκου σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και την καθημερινότητα με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Σωτήρη Τσαφούλια.

Συγκεκριμένα, η Άννα Μενενάκου δήλωσε στον Alpha αρχικά πως «κάθε φορά που συνεργάζομαι με τον Σωτήρη Τσαφούλια είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι το “Ριφιφί” η πρώτη φορά που έχουμε συνεργαστεί. Κάθε φορά είναι και καλύτερη, μαθαίνουμε περισσότερο ο ένας τον άλλον στη δουλειά γιατί είναι ξεχωριστό το προσωπικό κομμάτι και ξεχωριστός ο τρόπος που δουλεύει ο καθένας μας».

«Στην καθημερινότητα μας υπάρχει μια διαφάνεια, είναι όλα καθαρά και ήρεμα. Δεν έχουμε πίσω κείμενα. Ό,τι θέλουμε, το λέμε ο ένας στον άλλον».

«Δεν έχουμε επιλέξει να κρατάμε χαμηλό προφίλ, απλά είμαστε έτσι σαν άνθρωπος. Τώρα, η γνωριμία μας ήταν έξω από τον επαγγελματικό χώρο. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τουλάχιστον από μένα και από την πρώτη μέρα, απλά, ήμασταν ζευγάρι», πρόσθεσε, ακόμα, η Άννα Μενενάκου.