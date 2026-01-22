Αναντόλου Έφες – Ολυμπιακός 68-74: Άντεξε την αντεπίθεση των Τούρκων και έφυγε νικητής
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την τέταρτη σερί νίκη τους επικρατώντας κόντρα στην αποδεκατισμένη ομάδα της Κωνσταντινούπολης, με κορυφαίους του Βεζένκοφ και Ουόκαπ.
Την 15η νίκη του στην Euroleague πήρε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας στην Κωνσταντινούπολη της Αναντόλου Έφες. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν… περίπατο στο πρώτο ημίχρονο και πήγαν στο ημίχρονο με +17, όμως οι Τούρκοι αντεπιτέθηκαν στο δεύτερο μέρος και μείωσαν στο καλάθι.
Η ομάδα του Μπαρτζώκα άντεξε, αυτή του Λάσο δεν είχε λύσεις καθώς έπαιξε… μισή και με πολύ σοβαρές απουσίες, οπότε ο Ολυμπιακός άντεξε και πήρε το «ροζ φύλλο αγώνα».
Χρειάστηκε να επιστρέψει στο παρκέ ο Σάσα Βεζένκοφ που είχε μείνει εκτός σε όλο το 2ο και στην αρχή του 4ου (19π. με 1/6 τρίποντα και 5 ριμπάουντ) και ένα μεγάλο τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ (6π., 9ασ.) για ν’ ανέβει στο 15-8 ο Ολυμπιακός, με αγώνα λιγότερο.
Ο Ντόντα Χολ, εν τη απουσία του Νίκολας Μιλουτίνοφ, βοήθησε τον Ολυμπιακό με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ έδωσαν από 11 πόντους, 9 ο Ουόρντ και 6 ο Ουόκαπ που μοίρασε και 9 ασίστ.
Ο Πι Τζέι Ντόζιερ με 16 πόντους (2/5 τρίποντα) και ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού Σέιμπεν Λι (13π., 5 ασίστ, 5 κλεψίματα) ξεχώρισαν από την Αναντολού Εφές που υποχώρησε στο 6-18.
Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Πάμπλο Λάσο): Μπομπουά, Xαζέρ, Λι 13 (1), Βάιλερ-Μπαμπ 6, Κορντινιέ 8 (1), Σμιτς 4, Ντισέ 2, Ντόζιερ 16 (2), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 10 (2), Τζόουνς 6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2), Ουόρντ 9, Βεζένκοφ 19 (1), Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 11 (2), Πίτερς 4 (1), Χολ 10, ΜακΚίσικ, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 11 (1)