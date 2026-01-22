Αναντόλου Έφες – Ολυμπιακός 68-74: Άντεξε την αντεπίθεση των Τούρκων και έφυγε νικητής

Την 15η νίκη του στην Euroleague πήρε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας στην Κωνσταντινούπολη της Αναντόλου Έφες. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν… περίπατο στο πρώτο ημίχρονο και πήγαν στο ημίχρονο με +17, όμως οι Τούρκοι αντεπιτέθηκαν στο δεύτερο μέρος και μείωσαν στο καλάθι.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα άντεξε, αυτή του Λάσο δεν είχε λύσεις καθώς έπαιξε… μισή και με πολύ σοβαρές απουσίες, οπότε ο Ολυμπιακός άντεξε και πήρε το «ροζ φύλλο αγώνα».

Χρειάστηκε να επιστρέψει στο παρκέ ο Σάσα Βεζένκοφ που είχε μείνει εκτός σε όλο το 2ο και στην αρχή του 4ου (19π. με 1/6 τρίποντα και 5 ριμπάουντ) και ένα μεγάλο τρίποντο του Τόμας Ουόκαπ (6π., 9ασ.) για ν’ ανέβει στο 15-8 ο Ολυμπιακός, με αγώνα λιγότερο.

Ο Ντόντα Χολ, εν τη απουσία του Νίκολας Μιλουτίνοφ, βοήθησε τον Ολυμπιακό με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ έδωσαν από 11 πόντους, 9 ο Ουόρντ και 6 ο Ουόκαπ που μοίρασε και 9 ασίστ.

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ με 16 πόντους (2/5 τρίποντα) και ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού Σέιμπεν Λι (13π., 5 ασίστ, 5 κλεψίματα) ξεχώρισαν από την Αναντολού Εφές που υποχώρησε στο 6-18.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Πάμπλο Λάσο): Μπομπουά, Xαζέρ, Λι 13 (1), Βάιλερ-Μπαμπ 6, Κορντινιέ 8 (1), Σμιτς 4, Ντισέ 2, Ντόζιερ 16 (2), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 10 (2), Τζόουνς 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2), Ουόρντ 9, Βεζένκοφ 19 (1), Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 11 (2), Πίτερς 4 (1), Χολ 10, ΜακΚίσικ, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 11 (1)