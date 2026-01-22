Politico: Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν έως και τέσσερις συναντήσεις

Έως και τέσσερις γύροι συνομιλιών μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν το 2026, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, στο Politico, τονίζοντας την εποικοδομητική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Μπέσεντ ανέφερε την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο, την πιθανή επίσκεψη επιστροφής του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι ως πιθανούς τόπους συναντήσεων.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ υπέδειξε το ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου να συμμετάσχει στο φόρουμ APEC που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κίνα.

