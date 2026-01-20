Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (20/1) η κλήρωση 3017 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 13.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 7, 27, 32, 45 και Τζόκερ το 9.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της ερχόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 14.200.000 ευρώ!
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκε ένα επιτυχημένο δελτίο στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
