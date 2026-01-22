Ηράκλειο: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από την επίθεση με τσεκούρι σε ΙΧ  

Σοκάρουν οι φωτογραφίες από την επίθεση 39χρονου σε μητέρα και το ανήλικο παιδί της, στην περιοχή των Γουβών στο Ηράκλειο.

Ο 39χρονος, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, πήρε τσεκούρι και αφού πρώτα κατέστρεψε το αυτοκίνητο της γειτόνισσας στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον της ίδιας και του παιδιού τους ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Η γυναίκα για να προστατεύει το παιδί το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής ενώ οι φωνές και τα ουρλιαχτά τους σήκωσαν στο πόδι την περιοχή με τους κατοίκους να τρέχουν για να τη βοηθήσουν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το συμβάν και αφού πέρασαν χειροπέδες στον 39χρονο τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ο δράστης το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου πήρε αναβολή για να δικαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Είχα εντολή από μία φωνή να σκοτώσω»

Ο 39χρονος ήταν σε αλλόφρονα κατάσταση επαναλάμβανε στους αστυνομικούς ότι πρέπει να σκοτώσει.

«Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», έλεγε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.

Με πληροφορίες από patris.gr

