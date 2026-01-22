Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα και στην ανήλικη κόρη της

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στις Γούβες, όταν άνδρας σε κατάσταση αμόκ, κυνηγούσε μία γυναίκα και την ανήλικη κόρη της με τσεκούρι.

Ο 39χρονος άνδρας, όπως αναφέρει το patris.gr, ξεκίνησε προκαλώντας ζημιές στο όχημα της γυναίκας και έπειτα, μόλις την είδε στον δρόμο, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της.

Η γυναίκα έσπευσε να προστατεύσει το παιδί της και το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής, ενώ επειδή ξεκίνησε να φωνάζει, βγήκαν οι γείτονες για να τη βοηθήσουν.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, που ούτε αυτοί δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν τον άνδρα, κατάφεραν όμως τελικά να του περάσουν χειροπέδες και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ο 39χρονος βρισκόμενος σε υπερένταση, έλεγε και ξανάλεγε στους αστυνομικούς ότι πρέπει να σκοτώσει. «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», έλεγε χαρακτηριστά. Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.

Διαβάστε επίσης