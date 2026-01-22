ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Τα γκολ από τον «ασπρόμαυρο» θρίαμβο στην Τούμπα και τα Highlights
Ο ΠΑΟΚ «κλείδωσε» την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Europa League μετά τη νίκη του 2-0 επί της Μπέτις στην Τούμπα.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η είσοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια αποδείχθηκε καταλυτική και άλλαξε πλήρως τη ροή της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί της Μπέτις με 2-0 και να φτάνει τους 12 βαθμούς, ανεβαίνοντας προσωρινά στην 11η θέση της βαθμολογίας.
Από τη στιγμή που ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πέρασε στο ματς, οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν ρυθμό και ουσία, με τα γκολ των Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 67’ και Γιώργου Γιακουμάκη στο 86’, από το σημείο του πέναλτι.
Το 1-0 του ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς
Το 2-0 με το πέναλτι του Γιακουμάκη
Τα highlights
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:58 ∙ MEETING POINT