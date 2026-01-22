ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Τα γκολ από τον «ασπρόμαυρο» θρίαμβο στην Τούμπα και τα Highlights

Ο ΠΑΟΚ «κλείδωσε» την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Europa League μετά τη νίκη του 2-0 επί της Μπέτις στην Τούμπα.

Newsbomb

ΠΑΟΚ
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η είσοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια αποδείχθηκε καταλυτική και άλλαξε πλήρως τη ροή της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί της Μπέτις με 2-0 και να φτάνει τους 12 βαθμούς, ανεβαίνοντας προσωρινά στην 11η θέση της βαθμολογίας.

Από τη στιγμή που ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πέρασε στο ματς, οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν ρυθμό και ουσία, με τα γκολ των Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 67’ και Γιώργου Γιακουμάκη στο 86’, από το σημείο του πέναλτι.

Το 1-0 του ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς

Το 2-0 με το πέναλτι του Γιακουμάκη

Τα highlights

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1 - Τελικό - Όρθιος στη Βουδαπέστη

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο λόγος που κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά της τράπεζας JPMorgan Chase - Επίθεση και κατά των New York Times

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 19χρονος που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Προβληματισμός στους αγρότες και συνάντηση την Παρασκευή για τις επόμενες κινήσεις τους

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συμφωνίες στο Νταβός για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας

23:18LIFESTYLE

Παπαδόπουλος για Μαζωνάκη: «Υπήρχε μάρτυρας έξω από το καμαρίνι σε ένα από τα περιστατικά»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: ΗΠΑ και Ουκρανία θέλουν να προσφέρουν στη Ρωσία κατάπαυση πυρός για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από την επίθεση με τσεκούρι σε ΙΧ  

22:58MEETING POINT

Οι αμβλώσεις, η Μαρία Καρυστιανού, οι καταιγιστικές αντιδράσεις και ο Βολταίρος

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Τα γκολ από τον «ασπρόμαυρο» θρίαμβο στην Τούμπα και τα Highlights

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης: Προσυπογραφή μόνο για τη Γάζα

22:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δέκα ακόμη μελη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο ανάμεσα στους 10 πρώτους νομούς με τις περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η ΝΔ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10% – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν 5χρονο αγόρι - Συνολικά έχουν συλληφθεί τέσσερα παιδιά

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τραγωδία με ζευγάρι ηλικιωμένων - Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Μακάμπι - Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο «πλήγμα» με Όσμαν, εκτός δωδεκάδας ο Τούρκος

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1 - Τελικό - Όρθιος στη Βουδαπέστη

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ