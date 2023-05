Release Athens 2023: Νέες προσθήκες στο line up της συναυλίας των Helloween

Οι Beyond The Black και οι Silent Winter θα παίξουν στο Release Athens στις 17 Ιουνίου με headliners τους Helloween.

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Beyond The Black, το Σάββατο 17 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Το σπουδαίο συγκρότημα από τη Γερμανία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να πλαισιώσει τους θρυλικούς Helloween και τους Jinjer. Την βραδιά ανοίγουν οι Silent Winter.



Οι Beyond The Black δημιουργήθηκαν το 2014, στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας, και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία απ’ την πρώτη στιγμή. Το ντεμπούτο τους, “Songs of Love and Death”, έσκασε σαν βόμβα στον κόσμο του ατμοσφαιρικού συμφωνικού metal και παρέμεινε για εβδομάδες στο τοπ 15 των γερμανικών charts, ενώ κέρδισε και το βραβείο του Metal Hammer στην κατηγορία “Best Debut”.



To ίδιο συνέβη και με τις επόμενες τρεις κυκλοφορίες τους, “Lost In Forever” (2016), “Heart of the Hurricane” (2018), “Horizons” (2020), οι οποίες αποτέλεσαν εμπορικούς και καλλιτεχνικούς θριάμβους και κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στα charts πολλών χωρών όπως Αυστρία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και Η.Π.Α. μεταξύ πολλών άλλων.



Το 2023, κυκλοφόρησαν τον πέμπτο, ομώνυμο δίσκο τους, ο οποίος επιβεβαίωσε πως η Jennifer Haben, η απόλυτη ηγέτιδα του γκρουπ, είναι αυτή τη στιγμή μια από τις κορυφαίες φωνές του συμφωνικού metal.



Κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας τους, έχουν πραγματοποιήσει αμέτρητες εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν περιοδεύσει μαζί με μεγαθήρια όπως οι Aerosmith, Korn, Saxon και Within Temptation, και έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα στο κορυφαίο metal φεστιβάλ του πλανήτη, το Wacken Open Air.

Οι Silent Winter δημιουργήθηκαν στο Βόλο το 1995, με έντονες επιρροές από Stratovarius, Helloween και Gamma Ray. Αν και το γκρουπ σταμάτησε να ηχογραφεί το 1999, επέστρεψε το 2018 με το EP “The War Is Here”, ενώ την επόμενη χρονιά ακολούθησε το ντεμπούτο τους, “The Circles of Hell”, το οποίο έλαβε εξαιρετικές κριτικές και αναγνωρίστηκε ως μια από τις πιο ξεχωριστές κυκλοφορίες του 2019. Το “Empire of Sins”, ο δεύτερος δίσκος τους, κυκλοφόρησε το 2021 με τη metal διασκευή στο “Leave A Light On” της Belinda Carlisle, να ξεχωρίζει.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 50€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με τιμή 130€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα τρία combo εισιτήρια, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερες ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μια σημαντική έκπτωση:



ΔΙΗΜΕΡΟ / Helloween, Jinjer, Beyond The Black, Silent Winter (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Nightwish, In Flames, Insomnium (7/6/23, Πλατεία Νερού) προς 85€ (κέρδος 15€)



ΔΙΗΜΕΡΟ / Helloween, Jinjer, Beyond The Black, Silent Winter (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23, Πλατεία Νερού) προς 80€ (κέρδος 10€)



ΤΡΙΗΜΕΡΟ / Helloween, Jinjer, Beyond The Black, Silent Winter (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Nightwish, In Flames, Insomnium (7/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23, Πλατεία Νερού) προς 110€ (κέρδος 30€)



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

