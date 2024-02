«Στον Οίκο του Εργοχάρη» στον «Ελληνικό Κόσμο»: Μία διαδραστική XR εμπειρία στην Αρχαία Ελλάδα

Η εκτεταμένη πραγματικότητα έχει αρχίσει να διαμορφώνει την ψυχαγωγία του μέλλοντος και αρκεί μόνο μία επίσκεψή μας σε ένα μουσείο ή σε έναν πολιτιστικό χώρο για να το καταλάβουμε.

Με την τεχνητή νοημοσύνη, μάλιστα, που καθημερινά παρατηρούμε να κάνει άλματα, μπορούμε να πραγματοποιούμε «ταξίδια» στο παρελθόν, βιώνοντας την απόλυτη Extended Reality - XR εμπειρία και μαθαίνοντας την ιστορία μας με τον πιο άμεσο τρόπο.

Η χρήση της XR τεχνολογίας, άλλωστε, επιτρέπει σε ένα πολιτιστικό ίδρυμα να προσφέρει στους επισκέπτες του άκρως καθηλωτικές εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να κάνουν ένα ταξίδι στο παρελθόν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού έρχεται να μας προσφέρει μία διαδραστική εμπειρία Εκτεταμένης Πραγματικότητας «Στον Οίκο του Εργοχάρη» υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προσωπικού του «Ελληνικού Κόσμου».

Το σενάριο πίσω από το ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα

Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία του ερευνητικού προγράμματος BRIDGES που προσφέρει μία πολυαισθητηριακή εμπειρία, οι επισκέπτες στον «Ελληνικό Κόσμο» μπορούν να περιηγηθούν «Στον Οίκο του Εργοχάρη», ένα αρχαίο αθηναϊκό σπίτι του 5ου αιώνα π.Χ.

Βρισκόμαστε στην Αθήνα του 415 π.Χ. με τον Πελοποννησιακό Πόλεμο να βρίσκεται σε εξέλιξη και την πόλη να βρίσκεται σε αναβρασμό. Έτσι, οι Αθηναίοι αποφασίζουν να στείλουν μία μεγάλη εκστρατευτική δύναμη στη Σικελία για να καταλάβουν τις Συρακούσες. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, ο διάσημος κεραμέας Εργοχάρης έχει ετοιμάσει μία αποχαιρετιστήρια γιορτή για τον γιο του, τον Ευθύμαχο, ο οποίος σε λίγες μέρες θα φύγει για τη Σικελία με τον πολεμικό στρατό. Καλεσμένη είναι η οικογένεια του Απολλωνίου. Και όλοι εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να αναλάβουμε έναν από τους ρόλους των επισκεπτών σε αυτήν την XR εμπειρία.

Πώς η εκτεταμένη πραγματικότητα και η ιστορία συμβάλλουν στην διάδοση του πολιτισμού

Τα σύγχρονα μουσεία βλέπουμε να ανανεώνονται και να μετασχηματίζονται από αμιγώς εκθεσιακούς χώρους σε διαδραστικούς χώρους εμπειρίας και ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και του κοινού. Αυτόν, ακριβώς τον μετασχηματισμό επιχείρησε να κάνει και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, χρησιμοποιώντας πρώτο τις νέες τεχνολογίες και την Εκτεταμένη Πραγματικότητα για την προώθηση του πολιτισμού, με τη συμμετοχή του στο ερευνητικό πρόγραμμα BRIDGES.

Το έργο BRIDGES Solution βασίζεται στην πλατφόρμα Immersive Deck. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και έτοιμο εργαλείο με ευρύ φάσμα εφαρμογών που το Κέντρο Πολιτισμού του, ο «Ελληνικός Κόσμος» έχει χρησιμοποιήσει ώστε να εντάξει τη διαδραστική τεχνολογία κατά την επίσκεψη «Στον Οίκο του Εργοχάρη» και να δώσει την ευκαιρία σε όλους εμάς να βιώσουμε μία πολυαισθητηριακή εμπειρίας «ζωής» μέσα σε ένα σπίτι της αρχαίας Αθήνας, που θα μας μεταφέρει την πολιτισμικά κατάλληλη πληροφορία.

Το έργο BRIDGES, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» Έρευνα και Καινοτομία, με συντονιστή την εταιρεία Maggioli και εταίρους τους: Illusion Walk, Bolt Virtual Services and Productions, University of Athens, Technical University of Vienna, Fondazione Sistema Toscana, Athens International Airport, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH προσφέρει την ευκαιρία στον «Ελληνικό Κόσμο» να παρουσιάσει στους επισκέπτες του μία συναρπαστική XR εμπειρία με ιστορικό ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε την ολοένα και πιο προηγμένη τεχνολογία μέσα από ένα «ταξίδι» στον χρόνο. Είστε έτοιμοι;

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Απευθύνεται αποκλειστικά σε 4 επισκέπτες.

Η διάρκεια της κάθε περιήγησης είναι περίπου 30 λεπτά.

Απευθύνεται σε ηλικίες από 14 ετών και άνω.

Απαραίτητο ύψος πάνω από 1,50 μ.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hellenic-cosmos.gr/ston-oiko-tou-ergochari

Προπώληση εισιτήριων: