Ο Σιλβέστερ Σταλόνε νιώθει έξω από τα νερά του στο νέο τρέιλερ του «Tulsa King»

To Paramount+ έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για το γκανγκστερικό Tulsa King, με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Στη νέα σειρά, ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται τον μαφιόζο Ντουάιτ Μανφρέντι. Ο Μανφρέντι αποφυλακίζεται έπειτα από 25 χρόνια και αντί για μια επιβράβευση που κράτησε το στόμα του κλειστό, το μεγάλο αφεντικό τον στέλνει στην Τάλσα της Οκλαχόμα, μια πόλη εντελώς ασύμβατη με τη ζωή και τους νόμους της μαφίας. Καθώς χαράζει ένα ασυνήθιστο μονοπάτι προς την εξουσία, ξανασυστήνοντας την ιταλική μαφία στην περιοχή, ο Μανφρέντι θα ανακαλύψει ένα εκπληκτικό και αντισυμβατικό σύνολο χαρακτήρων που τον ακολουθούν στο ταξίδι του.

Το νέο 90 δευτερολέπτων τρέιλερ, μας δίνει μια νέα ματιά του Σταλόνε ως Μανφρέντι, ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή και πηγαίνει στην Οκλαχόμα όπου νιώθει σαν ψάρι έξω από το νερό. Επίσης παρακολουθούμε την προσπάθειά του να φτιάξει το δικό του «στρατό» και ακούμε τον ίδιο τον Σταλόνε να προειδοποιεί για την αποστολή του ότι «σε μερικά χρόνια, αυτή η πόλη θα μου ανήκει».



Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση του Σιλβέστερ Σταλόνε σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη μικρή οθόνη. Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν ο ηθοποιός έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις και cameo σε αρκετά τηλεοπτικά προγράμματα και σειρές, όπως το Police Story, This is Us, Saturday Night Live και The Muppet Show.



Τη σειρά υπογράφει ο Τέιλορ Σέρινταν (των Yellowstone, 1883 και Mayor of Kingstow) και ο Τέρενς Γουίντερ των Sopranos και του Boardwalk Empire.

Τα δύο πρώτα επεισόδια του Tulsa King θα κυκλοφορήσουν στο Paramount+ στις 13 Νοεμβρίου.