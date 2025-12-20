Συνελήφθη 31χρονος στη Συγγρού για υπερβολική ταχύτητα - Έτρεχε με 161 χιλιόμετρα - Δείτε βίντεο
Συνελήφθη 31χρονος οδηγός δικύκλου ο οποίος κινούνταν με 161 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας κατά 71 χλμ/ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα (20-12-2025) στη Λεωφόρο Συγγρού
Στη Λεωφόρο Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας, συνελήφθη σήμερα (20-12-2025) μεταμεσονύκτιες ώρες ένας 31χρονος οδηγός δικύκλου. Οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής διαπίστωσαν με radar ότι κινούνταν με 161 χλμ/ώρα, δηλαδή 71 χλμ/ώρα πάνω από το ανώτατο όριο των 90 χλμ/ώρα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
