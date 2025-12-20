Κίεβο: Η Ρωσία πλήττει για δεύτερη ημέρα το λιμάνι Πιβντένι

Ρωσική επίθεση έπληξε το Σάββατο δεξαμενές στο νότιο ουκρανικό λιμάνι Πιβντένι, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, μία ημέρα μετά από πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους στην ίδια περιοχή.

Τα ρωσικά στρατεύματα στοχοποιούν σκόπιμα τις οδούς πολιτικής εφοδιαστικής στην περιφέρεια της Οδησσού, ανέφερε ο Ολεξίι Κουλέμπα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το βράδυ τα χωριά Σβίτλε και Βισόκε, που βρίσκονται αντίστοιχα στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ και στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας, ανακοίνωσε το Σάββατο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του καναλιού του στην εφαρμογή Telegram.

Διαβάστε επίσης