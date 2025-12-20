Καλλιθέα: Σύλληψη πέντε ατόμων για εκμετάλλευση γυναικών σε καταστήματα «STRIPSHOW»

Έλεγχο σε δύο καταστήματα «STRIPSHOW» στην Καλλιθέα έκανε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νωρίς το πρωί της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025.

Στη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι προώθησαν στην πορνεία αλλοδαπές γυναίκες και εκμεταλλεύονταν τα έσοδά τους.

Η αστυνομία συνεργάστηκε με την Μ.Κ.Ο. «OUR RESCUE», που παρέχει βοήθεια σε θύματα εμπορίας ανθρώπων. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες προσέγγιζαν πελάτες για σεξουαλικές πράξεις έναντι αμοιβής, υπό το πρόσχημα ατομικών χορών σε ειδικούς χώρους.

Η επιχείρηση έγινε με τη μορφή μυστικής δράσης, με αστυνομικούς «πελάτες» που παρέδωσαν προσημειωμένα χρήματα. Συνολικά, 45 γυναίκες και 3 άνδρες διαφορετικών υπηκοοτήτων μεταφέρθηκαν στη Δ.Α.Ο.Ε. για έλεγχο, αρωγή και προστασία, ενώ ένας συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα δύο καταστήματα συνδέονταν λειτουργικά, με έναν από τους κατηγορούμενους να είναι ταμίας σε ένα και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας του δεύτερου. Στα καταστήματα κατασχέθηκαν 5.450 ευρώ, κάμερες, καταγραφικά συστήματα, έγγραφα, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων και ένας υπολογιστής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.