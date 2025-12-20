Χριστουγεννιάτικος «πυρετός» στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Όλες οι απεργίες την περίοδο των εορτών

Αναταραχή στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ενόψει των εορτών

Απεργίες σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία, απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις στα ταξίδια κατά τη διάρκεια και μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλες ουρές στα αεροδρόμια, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του έτους.

Επιστρέφετε στο σπίτι για τα Χριστούγεννα ή ετοιμάζεστε για χειμερινές διακοπές; Οι απεργίες στα ταξίδια έχουν γίνει πλέον συνηθισμένο φαινόμενο την εορταστική περίοδο, καθώς οι εργαζόμενοι στοχεύουν μία από τις πιο πολυσύχναστες εποχές του χρόνου, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας.

Κάποιες κινητοποιήσεις ανακοινώνονται μήνες νωρίτερα, ενώ άλλες γίνονται γνωστές μόλις λίγες ημέρες ή ακόμη και ώρες πριν. Ελέγξτε τις εξελίξεις πριν ταξιδέψετε, για να αποφύγετε το χάος των αλλαγών της τελευταίας στιγμής.

Με λιγότερο από μία εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα, δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις επερχόμενες απεργίες σε τρένα και αεροδρόμια στην Ευρώπη αυτόν τον Δεκέμβριο.

Ηνωμένο Βασίλειο: Χριστουγεννιάτικες απεργίες στα αεροδρόμια του Λονδίνου

Από τις 19 έως τις 22 και από τις 26 έως τις 29 Δεκεμβρίου, το προσωπικό εδάφους της easyJet στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου θα απεργήσει, προκαλώντας πιθανές καθυστερήσεις στο check-in και στη διαχείριση αποσκευών.

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου προετοιμάζεται επίσης για ταξιδιωτικό χάος: στις 22 έως 24 και στις 26 Δεκεμβρίου, το πλήρωμα καμπίνας της Scandinavian Airlines Services (SAS) θα προχωρήσει σε απεργία. Οι πτήσεις προς βασικούς κόμβους της εταιρείας, όπως η Κοπεγχάγη, η Στοκχόλμη και το Όσλο, αναμένεται να επηρεαστούν.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις χαμηλές αμοιβές, οι οποίες –σύμφωνα με το συνδικάτο Unite– τους αναγκάζουν να καταφεύγουν ακόμη και σε τράπεζες τροφίμων όταν ταξιδεύουν σε ακριβούς σκανδιναβικούς προορισμούς.

«Πρόκειται για πραγματική συμπεριφορά τύπου Γκριντς από τη SAS – εκμεταλλεύεται την καλή θέληση του προσωπικού της και πλέον θα είναι υπεύθυνη για ακυρωμένες χριστουγεννιάτικες πτήσεις», δήλωσε ο περιφερειακός αξιωματούχος του Unite, Κάλουμ Ρότσφορντ.

Ισπανία: Συνεχιζόμενες απεργίες στη διαχείριση αποσκευών προκαλούν καθυστερήσεις

Από το καλοκαίρι, οι εργαζόμενοι της Azul Handling, συνεργάτη επίγειας εξυπηρέτησης της Ryanair στην Ισπανία, πραγματοποιούν εβδομαδιαίες απεργίες για τις συνθήκες εργασίας, τα μπόνους και τη σταθερότητα των θέσεων τους.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, οι απεργίες θα συνεχίζονται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τις ώρες 5–9 π.μ., 12–3 μ.μ. και 9 μ.μ.–12 τα μεσάνυχτα.

Οι επιβάτες της Ryanair ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες ουρές και καθυστερήσεις στο check-in και την παραλαβή αποσκευών στα εξής αεροδρόμια: Αλικάντε, Βαρκελώνη–Ελ Πρατ, Χιρόνα, Ίμπιζα, Λανθαρότε, Μαδρίτη–Μπαράχας, Μάλαγα, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, Σεβίλλη, Τενερίφη Νότος και Βαλένθια.

Ιταλία: Απεργίες αεροδρομίων τον Ιανουάριο

Μετά τη συντονισμένη απεργία προσωπικού αεροδρομίων σε όλη την Ιταλία στις 17 Δεκεμβρίου, αναμένεται νέα αναστάτωση στα ταξίδια με την έλευση του νέου έτους.

Στις 9 Ιανουαρίου, το ιταλικό συνδικάτο CUB Trasporti, που εκπροσωπεί το προσωπικό εδάφους, έχει προκηρύξει τετράωρη απεργία (1–5 μ.μ.) σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, με πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Την ίδια ημέρα, το προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης της Swissport Italia στο αεροδρόμιο Μιλάνο Λινάτε σχεδιάζει 24ωρη απεργία.

Πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βερόνας στις 31 Ιανουαρίου ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της ENAV θα απεργήσουν.

Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των εγγυημένων πτήσεων που δημοσιεύει η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC).

Η εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου της ΕΕ προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα

Οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ που ταξιδεύουν στη Ζώνη Σένγκεν θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι σε πολλά αεροδρόμια έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ.

Όπου εφαρμόζεται, οι ταξιδιώτες χωρίς βίζα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες πρέπει να καταχωρίζουν τα βιομετρικά τους δεδομένα σε ειδικά μηχανήματα.

Οι νέοι έλεγχοι στα σύνορα ήδη προκαλούν προβλήματα, με επιβάτες να αναφέρουν μεγάλες ουρές καθώς οι ταξιδιώτες προσπαθούν να εξοικειωθούν με τις νέες διαδικασίες.

Έκθεση του Airport Council International (ACI) Europe προειδοποιεί ότι στα αεροδρόμια που επηρεάζονται περισσότερο –ιδίως σε Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία– οι χρόνοι αναμονής μπορεί να φτάνουν έως και τις τρεις ώρες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις είχαν ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να χάσουν τις πτήσεις τους.

