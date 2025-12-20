Super League 2: Εντός έδρας δοκιμασία για την πρωτοπόρο Καλαμάτα – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/12)

Η Καλαμάτα υποδέχεται την Athens Kallithea, με στόχο τη νίκη που θα της επιτρέψει να κάνει γιορτές, μόνη πρώτη στην κορυφή του Β’ ομίλου στη Super League 2.

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής, στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το παιχνίδι της Καλαμάτας με την Athens Kallithea. Η «Μαύρη Θύελλα» βρίσκεται στο +2 από τον Πανιώνιο και θέλει το «τρίποντο», για να αποχαιρετήσει το 2025 από την κορυφή. Σε περίπτωση που τα καταφέρει θα φτάσει τις εννιά διαδοχικές νίκες, ενώ η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, προέρχεται από «λευκή» ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό Β’ και βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Το Καλαμάτα - Athens Kallithea είναι προγραμματισμένο για τις 14:00 και θα μεταδοθεί από το ACTION 24.

Για τον Α’ όμιλο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις που αφορούν στην αποφυγή του υποβιβασμού. Ο ουραγός Μακεδονικός, των 10 διαδοχικών ηττών και 12 αγώνων δίχως νίκη, υποδέχεται τον Νέστο, με τους φιλοξενούμενους να έρχονται από τη νίκη με 2-0 στη Χρυσούπολη επί του Καμπανιακού. Ο τελευταίος κοντράρεται στη Χαλάστρα με τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τις δυο ομάδες να έχουν την ίδια συγκομιδή βαθμών.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/12) στη Super League 2:

Α’ όμιλος

  • 15:00 Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης
  • 15:00 Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 34 (28-10)
  2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33 (20-6)
  3. Νίκη Βόλου 31 (35-7)
  4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 27 (19-13)
  5. Καβάλα 18 (10-16)
  6. ΠΑΟΚ Β’ 15 (15-19)
  7. Νέστος Χρυσούπολης 14 (9-14)
  8. ΠΑΣ Γιάννινα 9 (8-17)
  9. Καμπανιακός 9 (6-23)
  10. Μακεδονικός 5 (4-29)

Β’ όμιλος

  • 14:00 Καλαμάτα ΠΣ – Athens Kallithea FC ACTION24

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 38 (36-9)
  2. Πανιώνιος 36 (24-6)
  3. ΓΣ Μαρκό 25 (18-11)
  4. Athens Kallithea FC 21 (18-13)
  5. Ελλάς Σύρου 19 (21-15)
  6. Ολυμπιακός Β’ 18 (18-23)
  7. Αιγάλεω 14 (10-16)
  8. Χανιά 12 (10-18)
  9. Ηλιούπολη 7 (9-27)
  10. Παναργειακός 4 (6-32)

