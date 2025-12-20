Super League 2: Εντός έδρας δοκιμασία για την πρωτοπόρο Καλαμάτα – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/12)

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής, στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το παιχνίδι της Καλαμάτας με την Athens Kallithea. Η «Μαύρη Θύελλα» βρίσκεται στο +2 από τον Πανιώνιο και θέλει το «τρίποντο», για να αποχαιρετήσει το 2025 από την κορυφή. Σε περίπτωση που τα καταφέρει θα φτάσει τις εννιά διαδοχικές νίκες, ενώ η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, προέρχεται από «λευκή» ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό Β’ και βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Το Καλαμάτα - Athens Kallithea είναι προγραμματισμένο για τις 14:00 και θα μεταδοθεί από το ACTION 24.

Για τον Α’ όμιλο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις που αφορούν στην αποφυγή του υποβιβασμού. Ο ουραγός Μακεδονικός, των 10 διαδοχικών ηττών και 12 αγώνων δίχως νίκη, υποδέχεται τον Νέστο, με τους φιλοξενούμενους να έρχονται από τη νίκη με 2-0 στη Χρυσούπολη επί του Καμπανιακού. Ο τελευταίος κοντράρεται στη Χαλάστρα με τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τις δυο ομάδες να έχουν την ίδια συγκομιδή βαθμών.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/12) στη Super League 2:

Α’ όμιλος

15:00 Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης

15:00 Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 34 (28-10) Αναγέννηση Καρδίτσας 33 (20-6) Νίκη Βόλου 31 (35-7) Αστέρας Τρίπολης Β’ 27 (19-13) Καβάλα 18 (10-16) ΠΑΟΚ Β’ 15 (15-19) Νέστος Χρυσούπολης 14 (9-14) ΠΑΣ Γιάννινα 9 (8-17) Καμπανιακός 9 (6-23) Μακεδονικός 5 (4-29)

Β’ όμιλος

14:00 Καλαμάτα ΠΣ – Athens Kallithea FC ACTION24

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Καλαμάτα ΠΣ 38 (36-9) Πανιώνιος 36 (24-6) ΓΣ Μαρκό 25 (18-11) Athens Kallithea FC 21 (18-13) Ελλάς Σύρου 19 (21-15) Ολυμπιακός Β’ 18 (18-23) Αιγάλεω 14 (10-16) Χανιά 12 (10-18) Ηλιούπολη 7 (9-27) Παναργειακός 4 (6-32)

