Θεσσαλονίκη: 13χρονος αγνοούμενος εντοπίστηκε σε σπίτι Τούρκων - Κατηγορούνται για αρπαγή

Ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη βοήθεια αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, έγιναν έρευνες σε τρία σπίτια. Συνολικά προσήχθησαν τέσσερις Τούρκοι υπήκοοι και ένας ανήλικος Έλληνας, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Ο ανήλικος βρέθηκε σε σπίτι όπου έμεναν δύο από τους Τούρκους, και ένας από αυτούς συνελήφθη καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε μικρή ποσότητα κάνναβης 0,6 γραμμαρίων.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας, ενώ για τους δύο Τούρκους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

